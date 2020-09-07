На Луганщині рятувальники вже п'ятий день гасять пожежу



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Станом на зараз, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави

Наразі відкритого вогню не спостерігається

На Луганщині рятувальники продовжують гасити лісову пожежу, що виникла 2 вересня. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наразі відкритого вогню не спостерігається.

«Два осередки вогню локалізовані. Станом на зараз, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави. Всього на території області до гасіння пожеж залучено 359 осіб та 90 одиниць техніки, з них від ДСНС 291 чоловік особового складу та 67 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні рятувальників.

ДСНС інформує, що координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група головного управління ДСНС України у Луганській області у взаємодії з командуванням операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га.

Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє – отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Розпочато провадження за фактом пожеж.

У Харківській області рятувальники повністю загасили пожежу.