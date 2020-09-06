У зоні ООС шукають двох бійців, які зникли під час гасіння пожежі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ДСНС України

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції

Протягом минулої доби, 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.

На Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають.

Про це повідомляє пресцентру штабу ООС.

«Військовослужбовці Збройних Сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об’єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Уже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі, полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають.

«Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати», – додали у пресцентрі ООС.

Штаб ООС також повідомляє, що 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Читайте також: