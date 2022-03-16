Росіяни пошкодили понад сотню лікарень

Сім лікарень відновити неможливо

Окупанти продовжують нищити лікарні в Україні. Зокрема, вони пошкодили 117 лікувальних закладів, сім з яких узагалі неможливо відновити.

Загарбники 9 березня обстріляли ракетами пологовий будинок у Маріуполі

Як повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, рашисти ще й обстріляли 43 машини екстреної медичної допомоги.

Також міністр зазначив, що попри воєнні дії вдалося доставити сім нових ангіографів до лікарень.

Окрім того, до Харкова прибули вже 18 карет швидкої допомоги. Вони виїжджатимуть на виклики на заміну тим, які пошкодили окупанти.

«Дякуємо нашим воїнам, які луплять окупантів на полі бою, а ми їх знищуємо на всіх політичних майданчиках», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що захисник збірної Польщі придбав машину швидкої допомоги для українських дітей.

Вчора ми повідомляли, що рашисти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів. Медпрацівники та пацієнти з обласної лікарні інтенсивного лікування не можуть вийти, вони сидять у підвалі.

Напередодні окупанти обстріляли інтернат, лікарню і три школи в Рубіжному.

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