Під Києвом авто з дитиною впало у річку і потонуло



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Чоловік зміг врятуватися сам і витягнути на берег дитину

На околицях Ірпіня Київської області у ніч на 25 січня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги й впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина.

Про це повідомляє «Інформатор» з посиланням на правоохоронців на місці ДТП.

«25 січня близько 01:00 на околиці Ірпіня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги і впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина, які разом з автомобілем почали йти на дно. Їм вдалося вибратися на берег. Хлопчик в реанімації».

"25 січня близько 01:00 на околиці Ірпеня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги і впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина, які разом з автомобілем почали йти на дно. Їм вдалося вибратися на берег. Хлопчик в реанімації." © pic.twitter.com/jh2TVRXWYg — Олександр «ЄС» Карін (@Oleksandr_Karin) January 25, 2020

За словами водія, на дорогу вискочив пес, тож довелося різко повернути кермо вбік. Унаслідок цього авто занесло, після чого транспорт злетів у воду.

Чоловік зміг врятуватися сам і витягнути на берег дитину, яку згодом доставили до реанімації.

Як повідомлялося, під Києвом п’яний нацгвардієць влаштував стрілянину.

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