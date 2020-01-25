На Київщині Mercedes, тікаючи від поліції, врізався в три автомобілі (фото, відео)



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Під Києвом водій вилетів на тротуар і протаранив торгові ряди

У ніч на 25 січня в Ірпені під Києвом троє чоловіків на Mercedes Vito намагалися сховатися від поліції, але це все завершилося невдачею.

Як повідомляє «Інформатор», на вулиці Соборній мікроавтобус протаранив три автомобілі, після чого влетів в МАФ.

В результаті аварії двоє пасажирів потрапили до лікарні, а сам водій втік з місця злочину.

Поліцейським про п’яного водія повідомив місцевий житель, після чого «копи» побачили Mercedes з підозрюваними і намагалися зупинити, але автомобіль почав тікати від правоохоронців.

Аварія сталася в центрі міста, коли Mercedes влетів у Seat, Lanos і Ford. Після цього автомобіль влетів у кіоск біля зупинки, який від удару розвернуло вглиб тротуару.

Як повідомлялося, у Дніпрі «Запорожець» на смерть збив двох людей.