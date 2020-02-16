У Росії автобус на смерть збив одного з найрідкісніших хижаків на планеті (відео)



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Кадр з відео центру «Амурський тигр»

Подробиці події з’ясовуються

Автобус на смерть збив амурського тигра, який є одним з найрідкісніших хижаків на планеті. Відео з місця інциденту опублікував центр «Амурський тигр» в Instagram.

На кадрах, знятих з машини, видно тіло тигра, що лежить на дорозі.

Директор центру Сергій Арамиль в бесіді з журнаістом повідомив, що аварія сталася на півночі Приморського краю, біля села Глаголевка. Прибулі на місце зіткнення лісничі інспектори побачили сліди тварини, що йдуть в ліс. Пізніше вони знайшли тіло молодого самця. «У цей район ми вже відправили ветеринарів і клітку в надії врятувати тварину. На жаль, не встигли», – сказав Арамиль.

Подробиці події з’ясовуються.

Амурський тигр занесений до Міжнародної Червоної книги і знаходиться під загрозою зникнення. Точна популяція хижака в Росії невідома. За даними «тигрячого перепису» 2015 року, їх налічувалося від 523 до 540 особин.

Як повідомлялося, названо найбільш ймовірний розповсюджувач коронавірусу.

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