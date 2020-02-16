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    У світі

    У Росії автобус на смерть збив одного з найрідкісніших хижаків на планеті (відео)

    • Розсилка
    У Росії автобус на смерть збив одного з найрідкісніших хижаків на планеті (відео)
    Кадр з відео центру «Амурський тигр»

    Подробиці події з’ясовуються

    Автобус на смерть збив амурського тигра, який є одним з найрідкісніших хижаків на планеті. Відео з місця інциденту опублікував центр «Амурський тигр» в Instagram.

    На кадрах, знятих з машини, видно тіло тигра, що лежить на дорозі.

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    В Приморском крае автобус сбил амурского тигра, который выбежал на дорогу. На других кадрах, которые прислали очевидцы, видно, что спустя некоторое время тигр встал и сильно хромая скрылся в лесу. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Испекторы охотнадзора выехали на место происшествия и обнаружили недалеко от дороги тело тигра. К сожалению, травмы, полученные в результате столкновения, оказались несовместимы с жизнью. Сейчас специалисты устанавливают подробности происшествия. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Благодарим всех, кто написал нам в директ об этом случае, за проявленное неравнодушие к судьбе тигра. Нам искренне жаль, что тигру не удалось помочь ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Amur tiger hit by a bus in Primorsky Krai last night. In couple of minutes the tiger got up and run to the forest with a serious limp. The tiger died from injuries, his body was found not far from the road by hunting control inspectors. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #приморскийкрай #дтп #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #russia #accident

    Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter)

    Директор центру Сергій Арамиль в бесіді з журнаістом повідомив, що аварія сталася на півночі Приморського краю, біля села Глаголевка. Прибулі на місце зіткнення лісничі інспектори побачили сліди тварини, що йдуть в ліс. Пізніше вони знайшли тіло молодого самця. «У цей район ми вже відправили ветеринарів і клітку в надії врятувати тварину. На жаль, не встигли», – сказав Арамиль.

    Подробиці події з’ясовуються.

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    У Росії автобус на смерть збив одного з найрідкісніших хижаків на планеті (відео)
    У Росії автобус на смерть збив одного з найрідкісніших хижаків на планеті (відео)
    У Росії автобус на смерть збив одного з найрідкісніших хижаків на планеті (відео)

    Амурський тигр занесений до Міжнародної Червоної книги і знаходиться під загрозою зникнення. Точна популяція хижака в Росії невідома. За даними «тигрячого перепису» 2015 року, їх налічувалося від 523 до 540 особин.

    Як повідомлялося, названо найбільш ймовірний розповсюджувач коронавірусу.

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