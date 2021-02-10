  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині 10 лютого очікується значний туман

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ускладнення погодних умов на Вінниччині очікують також 11 лютого - На Вінниччині 10 лютого очікується значний туман
    Ускладнення погодних умов на Вінниччині очікують також 11 лютого
    фото: РБК-Україна

    Подекуди будуть пориви вітру — 15-20 м/с та хуртовини

    На Вінниччині та в обласному центрі у середу, 10 лютого, очікується значний туман. Видимість  200-500 м.

    При цьому на дорогах утримається ожеледиця. Про це попереджають у головному управлінні  ДСНС у Вінницькій області.

    Ускладнення погодних умов на Вінниччині очікують також 11 лютого: прогнозують значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. Подекуди будуть пориви вітру — 15-20 м/с та хуртовини.

    «Такі погодні умови можуть призвести до порушення, на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту. ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Вінниці за дві доби випала місячна норма снігу. У  міській раді повідомили, що комунальні служби прибирають місто цілодобово.

    Теги: прогноз погоди Вінниця снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies