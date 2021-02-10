На Вінниччині 10 лютого очікується значний туман

Ускладнення погодних умов на Вінниччині очікують також 11 лютого

Подекуди будуть пориви вітру — 15-20 м/с та хуртовини

На Вінниччині та в обласному центрі у середу, 10 лютого, очікується значний туман. Видимість 200- 500 м .

При цьому на дорогах утримається ожеледиця. Про це попереджають у головному управлінні ДСНС у Вінницькій області.

Ускладнення погодних умов на Вінниччині очікують також 11 лютого: прогнозують значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. Подекуди будуть пориви вітру — 15-20 м/с та хуртовини.

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення, на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту. ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці за дві доби випала місячна норма снігу. У міській раді повідомили, що комунальні служби прибирають місто цілодобово.