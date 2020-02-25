На Львівщині минулого тижня від грипу померли двоє людей



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На Львівщині минулого тижня від грипу померли двоє людей

Всього в Україні від початку епідсезону у жовтні 2019 року зареєстровано 38 летальних випадків захворювання на грип

У Львівській області минулого тижня від ускладнень, викликаних грипом, померли двоє людей.

Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі міністерстві охорони здоров’я України.

Померлі, 64-річна жінка та 78-річний чоловік, звернулися за допомогою на 3-4 день захворювання.

«Стан ускладнився через наявність супутніх захворювань – цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи та нирок. Лабораторно підтверджений вірус грипу типу А», – зазначили в лабораторному центрі.

Всього в Україні від початку епідсезону у жовтні 2019 року зареєстровано 38 летальних випадків захворювання на грип.

З початку епідемічного сезону вірусологічною лабораторією ДУ Львівський ОЛЦ МОЗ України при лабораторному досліджені методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) зразків матеріалу від 148 пацієнтів, які підлягають визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ) та з тяжкими гострими респіраторними інфекціями (ТГРІ) визначено у 33 зразках віруси грипу А, в т.ч. А (H1N1 pm09) – 23 випадків, А(Н3N2) – 1 випадок, А не субтипований - 9 та віруси грипу В - 1 випадок. Також виявлено збудники ГРВІ - риновіруси, бокавіруси, аденовіруси, коронавіруси, матапневмовіруси.

Нагадаємо, в період з 10 по 16 лютого в Україні від грипу померли 10 осіб. При цьому на ГРВІ захворіли понад 245 тисяч осіб. На той момент всього від ускладнень грипу в Україні з початку епідемічного сезону померло 38 осіб. Жоден померлий не був вакцинований.

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