На Львівщині вантажівка розтрощила авто з водієм



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ДТП трапилася у вівторок, 22 жовтня, близько 10:30 у селі Підгайчики Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Від отриманих травм водій легкового автомобіля, 24-річний львів'янин, загинув на місці ДТП

На Львівщині вантажівка «ДАФ» зіткнулася з автомобілем «Пежо 301», в результаті аварії водій авто загинув.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції України у Львівській області.

ДТП трапилася у вівторок, 22 жовтня, близько 10:30 у селі Підгайчики.

«Від отриманих травм водій легкового автомобіля, 24-річний львів'янин, загинув на місці події. Водія вантажівки, 54-річного мешканця Тернопільської області, з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню», - заявили в поліції.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

До слова, у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Дві з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».

Нагадаємо, на Чернігівщині поліцейський збив насмерть велосипедиста. Аварія сталася 18 жовтня близько 10 години вечора поблизу Сосниці.

Правоохоронець, який знаходився за кермом авто, був тверезим, повідомили в поліції.



