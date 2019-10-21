Резонансна ДТП в Києві: постраждалою виявилася донька олімпійського чемпіона



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Водій відразу поміняв деталі до автомобіля, які пошкодив внаслідок ДТП

Аварія сталася вранці 21 жовтня поблизу станції метро «Славутич»

У Києві автомобіль таксі збив на тротуарі 17-річну доньку олімпійського чемпіона і президента Федерації фехтування України Вадима Гутцайта.

Про це він 21 жовтня повідомив у Facebook.

«Мою дочку сьогодні вранці на пішохідному тротуарі збила машина! Блакитний Hyundai Accent, таксі Уклон, номер 3831. Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину. І поїхав!», - розповів Гутцайт.

За його словами, із дочкою «все в порядку». «Проходимо обстеження в лікарні», - написав Гутцайт.

Згодом він повідомив, що поліція затримала водія таксі.

Нагадаємо, в патрульній поліції Києва заявили, що затримали водія, який біля станції метро «Славутич» збив дівчину і втік з місця аварії. Водій відразу поміняв деталі до автомобіля, які пошкодив внаслідок ДТП.