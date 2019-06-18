  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На навчаннях НАТО польський корабель дістав пробоїну

    • Розсилка
    На навчаннях НАТО польський корабель дістав пробоїну

    Сталося пошкодження обшивки фюзеляжу в середній частині корабля

    Польський військовий корабель «Гнєзно» отримав пробоїну під час міжнародних навчань Baltops  біля узбережжя Литви.

    Про це повідомляє RMF24.

    У ході десантної операції за участю так званої амфібії біля берега судно вдарилось об підводну перешкоду. Таким чином, сталося пошкодження обшивки фюзеляжу в середній частині корабля. Судно почало набирати воду.

    Читайте також

    Повідомляється, з ситуацією вдалося впоратися. Військово-морський флот поки не наводить деталей шкоди, але запевняє, що корабель «Гнєзно» справний і продовжує свої заздалегідь заплановані завдання.

    Військові моряки пояснюють, що конструкція корабля пристосована для такого типу ситуації.

    Раніше повідомлялося, що у Польщі почалися військові навчання DRAGON-19за участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки. Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-я Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають, зокрема, військові підрозділи США, Британії, Канади, Німеччини, Румунії і Словаччини.

    Нагадаємо, українські десантники тренуються на міжнародних навчаннях Sаber Guardian-2019: фоторепортаж.

    Також під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти.

    Читайте також
    Польща НАТО військові навчання корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ