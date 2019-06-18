На навчаннях НАТО польський корабель дістав пробоїну



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Сталося пошкодження обшивки фюзеляжу в середній частині корабля

Польський військовий корабель «Гнєзно» отримав пробоїну під час міжнародних навчань Baltops біля узбережжя Литви.

Про це повідомляє RMF24.

У ході десантної операції за участю так званої амфібії біля берега судно вдарилось об підводну перешкоду. Таким чином, сталося пошкодження обшивки фюзеляжу в середній частині корабля. Судно почало набирати воду.

Повідомляється, з ситуацією вдалося впоратися. Військово-морський флот поки не наводить деталей шкоди, але запевняє, що корабель «Гнєзно» справний і продовжує свої заздалегідь заплановані завдання.

Військові моряки пояснюють, що конструкція корабля пристосована для такого типу ситуації.

Раніше повідомлялося, що у Польщі почалися військові навчання DRAGON-19за участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки. Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-я Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають, зокрема, військові підрозділи США, Британії, Канади, Німеччини, Румунії і Словаччини.

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