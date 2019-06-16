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    У світі

    У Польщі почалися наймасштабніші цьогорічні військові навчання

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    Навчання триватимуть чотири дні - У Польщі почалися наймасштабніші цьогорічні військові навчання
    Навчання триватимуть чотири дні

    У навчаннях DRAGON-19 беруть участь 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки

    У Польщі почалися військові навчання DRAGON-19 за участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки.

    Про це повідомляє Радио Польша.

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    Захначається, що DRAGON-19 – це найбільші цього року військові маневри в Польщі, що триватимуть 4 дні.

    «Маневри проходять на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі, їх головна мета – перевірити сумісність польських частин з союзницькими військами, які дислокуються у Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО», йдеться у повідомленні.

    Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-я Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають, зокрема, військові підрозділи США, Британії, Канади, Німеччини, Румунії і Словаччини.

    Нагадаємо, українські десантники тренуються на міжнародних навчаннях Sаber Guardian-2019: фоторепортаж.

    Також під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти.

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