Російський військовий корабель помітили біля кордонів Латвії



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В ексклюзивній економічній зоні країни виявили російський фрегат «Адмірал Касатонов»

Російський фрегат знаходився за 18,5 морських миль від територіальних вод Латвії

Військовий корабель Російської Федерації помітили 16 червня поблизу державного кордону Латвії. Про це повідомляється на сторінці Національних збройних сил Латвії у Twitter.

Як зазначили військові, іноземний корабель, що сьогодні помітили в ексклюзивній економічній зоні країни, був ідентифікований. Ним виявився російський фрегат «Адмірал Касатонов» з бортовим номером 431.

Зазначається, що російський фрегат знаходився за 18,5 морських миль від територіальних вод Латвії.

Нагадаємо, раніше у винятковій економічній зоні Латвії зафіксували появу російського військового корабля - мінного тральщика класу «Александрит» Збройних сил Росії. Корабель помітили 29 травня на відстані 6,5 морських миль від державного кордону.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Росія звинуватили один одного у небезпечних маневрах військових кораблів у Філіппінському морі. Американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу «Удалой». Росіяни стверджують, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським кораблем, а потім раптово змінив напрямок.

Додамо, що в грудні 2018 року біля латвійської кордону збройні сили Латвії зафіксували розвідувальний корабель РФ. У той же день патрульні літаки НАТО зафіксували російський розвідувальний літак біля Литви.