Міністр закордонних справ Естонії заявив про необхідність продовження санкцій проти РФ



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Ми повинні дотримуватися єдиної лінії і продовжувати санкції до тих пір, поки Росія не зробить конкретні кроки з виконання Мінських домовленостей та деескалації, - Урмас Рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив за продовження економічних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє сайт ERR.ee.

На зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі в понеділок Рейнсалу має намір наголосити про необхідність тісної євроатлантичної співпраці задля безпеки Європи.

«Після окупації Криму Європейський союз був одним з найважливіших прихильників підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції як і раніше є одним з найбільш ефективних засобів реагування на грубе порушення міжнародного права, і ми повинні дотримуватися єдиної лінії і продовжувати їх до тих пір, поки Росія не зробить конкретні кроки з виконанню Мінських домовленостей та деескалації,- підкреслив Рейнсалу. - У цьому контексті Естонія звертає велику увагу на трансатлантичну єдність і підвищення ефективності співпраці НАТО і ЄС».

За словами Рейнсалу, для Естонії важливо, щоб єдина зовнішня політика ЄС формувалася в рівній мірі усіма союзними державами.