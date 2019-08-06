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    ЦВК визнала обраними вже 423 народних депутатів і пішла на перерву

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    Сьогодні&nbsp;ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у семи округах - ЦВК визнала обраними вже 423 народних депутатів і пішла на перерву
    Сьогодні ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у семи округах

    5 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання

    Центральна виборча комісія на засідання у понеділок ввечері визнала обраними ще сімох народних депутатів України. Всього визнано обраними 225 народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 198 – в одномандатних виборчих округах.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Зазначається, що 5 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання.

    На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у семи округах, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб:

    • Требушкіна Р.В. – в ОВО № 50,
    • Балогу В.І. – в ОВО № 69,
    • Бондаря М.Л. – в ОВО № 119,
    • Марчука І.П. – в ОВО № 193,
    • Рудика С.Я. – в ОВО № 198,
    • Зуєва М.С. – в ОВО № 207,
    • Зуба В.О.– в ОВО № 209.

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    «Саме встановлення цих результатів було пов’язане зі складними і непоодинокими судовими розглядами, в тому числі пов’язаними зі здійсненням комісією повторного підрахунку голосів. Сьогодні це все вирішено», - сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

    Таким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України. У засіданні Комісії оголошено перерву.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія обіцяла оголосити результати позачергових парламентських виборів до опівночі.

    Напередодні члени ЦВК працювали до пізньої ночі - власноруч перераховували бюлетені зі скандального 50-го округу на Донеччині.

    Нагадаємо, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.

    Як повідомляв «Главком», 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

    Зокрема, партія «Слуга народу» отримала 124 мандати, «Опозиційна платформа – За життя» – 37, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 24, «Європейська Солідарність» – 23 та партія «Голос» – 17.

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