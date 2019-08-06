ЦВК визнала обраними вже 423 народних депутатів і пішла на перерву
5 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання
Центральна виборча комісія на засідання у понеділок ввечері визнала обраними ще сімох народних депутатів України. Всього визнано обраними 225 народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 198 – в одномандатних виборчих округах.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Зазначається, що 5 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання.
На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у семи округах, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб:
- Требушкіна Р.В. – в ОВО № 50,
- Балогу В.І. – в ОВО № 69,
- Бондаря М.Л. – в ОВО № 119,
- Марчука І.П. – в ОВО № 193,
- Рудика С.Я. – в ОВО № 198,
- Зуєва М.С. – в ОВО № 207,
- Зуба В.О.– в ОВО № 209.
Таким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України. У засіданні Комісії оголошено перерву.
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Слуга народу43.16%
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ОПЗЖ13.05%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.10%
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Голос5.82%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.41%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.04%
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Партія зелених України0.66%
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Самопоміч0.62%
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Аграрна партія України0.51%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Патріот0.11%
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Соціальна справедливість0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Нагадаємо, Центральна виборча комісія обіцяла оголосити результати позачергових парламентських виборів до опівночі.
Напередодні члени ЦВК працювали до пізньої ночі - власноруч перераховували бюлетені зі скандального 50-го округу на Донеччині.
Нагадаємо, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.
Як повідомляв «Главком», 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Зокрема, партія «Слуга народу» отримала 124 мандати, «Опозиційна платформа – За життя» – 37, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 24, «Європейська Солідарність» – 23 та партія «Голос» – 17.