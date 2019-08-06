ЦВК визнала обраними вже 423 народних депутатів і пішла на перерву



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Сьогодні ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у семи округах

5 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання

Центральна виборча комісія на засідання у понеділок ввечері визнала обраними ще сімох народних депутатів України. Всього визнано обраними 225 народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 198 – в одномандатних виборчих округах.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що 5 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання.