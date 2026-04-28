Шанс на мир був у 2022-му? Президент Естонії назвав фатальну помилку Європи щодо РФ

glavcom.ua
Президент Естонії Алар Каріс наголосив на необхідності негайної розробки довгострокової стратегії ЄС щодо відносин із РФ
Фото: flickr.com/presidendikantselei

Шанс на мир був ще у 2022-му: Каріс пояснив, як Європа втратила перевагу

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що європейські країни втратили можливість примусити Росію до мирних перемовин на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

На його думку, такий шанс був у 2022 році після успішної для України битви за Київ.

Каріс наголосив, що Європа припустилася стратегічної помилки, не виявивши достатньої рішучості після відступу російських військ від української столиці.

«Європейський Союз інвестував в Україну дуже багато. У нас мають бути власні плани щодо РФ. Ці плани потрібно починати розробляти просто зараз, тому що процеси в ЄС забирають багато часу»,– підкреслив президент Естонії.

Він додав, що наразі іншого виходу, окрім як пережити ці важкі часи, немає. При цьому Каріс прогнозує, що відносини з Москвою залишатимуться складними ще тривалий період.

Естонський лідер також спростував закиди щодо того, що він нібито вимагав від України територіальних поступок заради миру. Каріс чітко зазначив: питання територіальної цілісності та формат переговорів має вирішувати виключно сама Україна.

Водночас він зауважив, що фундаментальні зміни в Росії теоретично можливі, навівши як приклад трансформацію Німеччини після Другої світової війни.

Варто зазначити, що початок 2026 року відзначився активними спробами тристороннього діалогу за участю України, Сполучених Штатів та РФ, що давало надію на швидке завершення конфлікту. Попри суттєвий прогрес у багатьох пунктах, каменем спотикання залишався статус Донбасу. Втім, активна фаза переговорів була поставлена на паузу через зміщення фокусу світової уваги на Близький Схід, зокрема на військові дії США та Ізраїлю в Ірані.

Своєю чергою голова Офісу президента Кирило Буданов підкреслив, що готовність до мирного врегулювання є ознакою раціональності, а не капітуляції, проте наголосив: жодних територіальних поступок з боку України не буде.

Водночас президент Володимир Зеленський підтвердив прагнення відновити переговори у тристоронньому форматі. Глава держави зазначив, що Україна готова до діалогу на будь-якій нейтральній платформі, категорично виключаючи лише території Росії та Білорусі.

