Ворог вдарив по Шостці – пошкоджено міськраду та дитячий садок (фото)

Лариса Голуб
Наслідки ворожих ударів по Сумщині
фото: поліція Сумщини

Росіяни завдали авіаційного удару Шосткинській громаді

Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді. Внаслідок атаки у місті зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

За попередньою інформацією мера, під ворожий вогонь потрапив центр міста та житлові квартали. Серед пошкоджених об'єктів:

  • приміщення виконкому Шосткинської міської ради;
  • будівля позашкільного навчального закладу;
  • шість житлових будинків.
Наслідки ворожих прильотів по Сумщині
фото: ДСНС Сумщини

«Є постраждалі, інформація уточнюється. Працюють аварійно-рятувальні бригади. Збитки та втрати уточнюються», – написав міський голова Шостки Микола Нога.

Наслідки ворожих прильотів по Сумщині
фото: ДСНС Сумщини
Наслідки ворожих прильотів по Сумщині
фото: ДСНС Сумщини

«Главком» писав, що війська Російської Федерації продовжують тероризувати прикордоння Сумської області, застосовуючи авіацію для ударів по цивільній інфраструктурі. Чергової атаки зазнала Ямпільська громада. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляє, що по громаді ворог скинув керовані авіаційні бомби.

До слова, у ніч на 4 травня безпілотники атакували окуповану Луганську область. У мережі повідомляють, що під атаку потрапили більшість міст «ЛНР». На відео, які публікують місцеві, видно, що після вибухів виникла пожежа.

