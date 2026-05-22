Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 травня

У Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» тепер працюватиме постійна виставка творів видатного українського художника Івана Марчука

Цими вихідними, 23–24 травня, столиця пропонує насичену культурну програму. Поціновувачам візуального мистецтва варто зазирнути до Скарбниці на виставку золотарства Козацької України або ж відвідати «Шоколадний будинок», де зібрали масштабну колекцію робіт Івана Марчука. Для театралів у Будинку офіцерів Ольга Сумська зіграє в аншлаговій постановці «Основний інстинкт», а Молодий театр покаже філософську виставу «Картотека» про покоління, що намагається зібрати себе докупи після катастрофи війни. Любителів музики запрошують послухати фірмовий етно-джаз Ніно Катамадзе в Жовтневому палаці або поностальгувати під хіти 80–90-х у Feels Garden на ВДНГ.

«Главком» підготував добірку подій на 23-24 травня, які варто відвідати.

Музеї

«Коштовний спадок Козацької України»

У цій експозиції представлені 27 оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть, коли на теренах лівобережної України постала козацька держава – Гетьманщина. Ці предмети – дарунки православним храмам від представників різних соціальних верств – від гетьманів до простих козаків.

Кожен експонат виставки – унікальний художній витвір, що дозволить глибше осягнути феномен українського бароко і краще зрозуміти соціальний та адміністративний устрій Гетьманщини.

Коли: До 1 січня 2028 року (вт-нд – з 10:00 до 17:45).

Місце проведення: Скарбниця Національного музею історії України, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 12 (територія Києво-Печерської лаври).

«Ілля Рєпін. Реаліст і мрійник»

Ілля Рєпін – класик реалізму, що зробив значний внесок у формування мистецького канону. Один із ключових гравців на імперській культурній сцені, художник, водночас, відіграв помітну роль у конструюванні українського козацького міфу та в українській культурі загалом. Його ідентичність була результатом інтелектуальної праці – глибокого занурення в національну історію та діалогу з українською елітою, зокрема, з Дмитром Яворницьким, Василем Тарновським, Миколою Костомаровим. У складних координатах кінця ХІХ століття, у часи тотальної несвободи та антиукраїнських законів, Рєпін візуалізував ідеї, що й сьогодні слугують символом вітальної сили українців та національного спротиву.

Зберігаючи найбільшу в Україні колекцію робіт Рєпіна, Національний музей «Київська картинна галерея» представить широку панораму його творчості. Серед представлених в експозиції полотен − драматична «Голгофа», експресивний «Миколай Мирлікійський…», а також психологічний «Поприщин», створений за сюжетом повісті Миколи Гоголя. Українську тему увиразнюють подорожні начерки батьківщиною 1880 року: хата, постаті селян, зарисовки козацької атрибутики. Портрет Кобзаря з колекції Національного музею Тараса Шевченка та посмертний портрет історика Миколи Костомарова оприявнюють глибокий зв’язок і повагу митця до видатних постатей національної культури.

Сьогодні, у часи російської агресії, полотна Рєпіна набули нового звучання. Його «Запорожці…» стали символом народного опору: сучасні захисники впізнають себе в героях майстра, реконструюючи знамениті образи у світлинах.

Коли: до 30 вересня 2026 року.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

«Іван Марчук. Музейні колекції»

В історичній будівлі у середмісті Києва відкривається постійна виставка творів видатного українського художника Івана Марчука. Вона розміщена в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок».

Проєкт «Іван Марчук. Музейні колекції» об’єднав роботи з фондів одинадцяти музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Виставка охоплює творчий шлях художника від кінця 1960-х років до сьогодення, з особливим акцентом на 1980–2000-х – періоді, який вважають «золотими роками» митця.

Центральним елементом експозиції стала «Шевченкіана» – унікальний тематичний цикл у творчості Марчука, всі роботи якого зберігаються в музейних колекціях. Саме за нього художник був відзначений званням лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1997).

Серед ключових експонатів виставки – портрет Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму «Осяяння» режисера Володимира Денисенка.

Окрему увагу приділили українським пейзажам, виконаним у фірмовій техніці пльонтанізму, яка стала візитівкою художника. Спеціально для цієї виставки Іван Марчук передав три нові абстрактні роботи, створені у Відні у 2024 році.

Коли: з 12 травня, 11:00–18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: вул. Шовковична, 17/2, вхід із вул. Пилипа Орлика, 4 (ст. м. «Арсенальна»).

«Чорнобиль. Об'єкт укриття»

У Національному центрі «Український Дім» триває виставковий проєкт «Чорнобиль. Обʼєкт укриття», що переосмислює та олюднює міф Чорнобиля як нашарування ландшафтів: культурного і природного, втраченого і віднайденого, наукового і магічного, катастрофи та прихистку.

Героїчний подвиг ліквідаторів, сотні тисяч переселених зі своїх рідних домівок, радіоактивне забруднення – усе це залишається живою частиною нашої культурної пам'яті. Однак протягом останніх сорока років Чорнобиль жив своїм життям: сюди поверталися самосели, тут робили нові відкриття науковці, покинуті домівки та кладовища регулярно оживали під час візитів евакуйованих, а ліси сповнювалися дикими тваринами.

Незважаючи на те, що Зона відчуження часто уявляється моторошним місцем, де життя зникло, в експозиції виставки чорнобильський ландшафт постає не як мовчазний свідок трагедії, а майже як містична сила, що притягує людей попри небезпеку. Для декого Чорнобиль – це минуле, яке неможливо забути, для інших – поле дослідження, що триває десятиріччями.

Через документальні свідчення виставка проведе глядачів шляхом від самої аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків до влучання російського дрона в новий безпечний конфайнмент у лютому 2025 року, продемонструє збережену спадщину чорнобильського Полісся, висвітлить єврейську історію Чорнобильщини, представить підготовчі матеріали Івана Литовченка до мозаїк у Припʼяті та ескізи Юлія Сінькевича до памʼятника «Прометей», що став символом міста.

Коли: до 7 червня (вт-нд – з 11:00 до 19:00).

Місце проведення: Український Дім, вул. Хрещатик, 2.

Театри

Вистава «Я повернуся»

Пам’ятаєте, як чекали літа, щоби нарешті поїхати в дитячий табір біля моря? Там, де можна пірнати у хвилі, засмагати на гарячому піску і заводити друзів на все життя. Кожен день – як свято: безтурботний сміх, запальні змагання та моторошні історії навколо вогнища.

Герої нашої вистави, підлітки з Херсонщини, пробули у таборі «Гармошка» вісім місяців. Крим, море, справжня дружба – їхні пригоди були наповнені всім, крім одного: вони не знали, коли повернуться додому.

Чи усвідомлювали діти, що їх депортували, в таборі утримують незаконно, а їхній дім – окупована територія?

У «Гармошці» ненависний триколор називали «аквафрешем», камери, які слідкували за кожним кроком, вимикали за допомогою футбольного м’яча, а на стінах подекуди з’являлися написи «Путін х*ло», що доводило до сказу вожату табору.

Вистава, у якій дитяча надія сильніша за обставини, а страшні історії зовсім не ті, які розповідають вночі біля багаття. А ще вистава про те, що наші українські діти, яких Росія вивезла з Півдня України, ризикують ніколи не стати «нашим майбутнім». У виставі присутній російськомовний персонаж.

Коли: 23 травня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Картотека»

Одна сцена. Одна людина. І безліч фрагментів життя, які раптово виринають із пам’яті, немов картки з шухляди. Перед нами – покоління, що пережило катастрофу війни, втратило ідеали й орієнтири та не змогло інтегруватися у нову реальність. Герой намагається реконструювати минуле через калейдоскоп людей і подій, щоб зрозуміти, хто він є і що від нього залишилось.

«Картотека» постає як метафора колективної пам’яті: персонажі тут не стільки окремі особистості, скільки тіні й функції, що відбивають різні аспекти понівеченого досвіду.

Ця історія – гострий і точний діагноз часу, що говорить про втрату цінностей, і пошук власного місця серед уламків минулого. Вона змушує замислитися над тим, що залишає по собі війна у серцях людей, і як пам’ять формує наше сьогодення. Проєкт реалізується за підтримки Польського інституту у Києві.

Коли: 24 травня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Вистава «Основний інстинкт»

«Основний інстинкт» – вистава, що збирає повні зали глядачів, справжній майстер-клас з театрального мистецтва.

Невиправний ловелас, просочений тестостероном, запахом віскі та адреналіном швидкостей, опиниться в місці, якого немає на жодній карті світу, в готелі без назви, двері якого відчиняються лише обраним...А ім'я господині вимовляють пошепки...Подивися в її очі і ти побачиш манливу безодню, вкриту найзабороненішими бажаннями та таємницями... Чи зможе той, хто все життя розбивав жіночі серця, зберегти своє власне?

Зірковий склад акторів:

Тарас Цимбалюк – актор серіалів: «Спіймати Кайдаша», «Чорний Ворон», «Кріпосна».

Володимир Горянський – Народний артист України.

Ольга Сумська – Народна артистка України.

Наталка Денисенко – акторка серіалів: «Кріпосна», «Папаньки», «Дівчата».

Валерія Кудрявець – Skyller.

Тимур Асланов – актор фільму «Черкаси» та інші.

Коли: 23 травня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1

Концерти

Маша Єфросиніна: «Я (не) бачу орієнтир»

Маша Єфросиніна запрошує на свою традиційну жіночу зустріч. Ми навчилися виживати, але чому так важко дати собі дозвіл просто жити та відчувати щастя? Як залишити все зайве: чужі очікування, страх бути «не на часі» та тривогу бути «недостатньою».

Єфросиніна вперше вийде на велику сцену столиці з особистою історією про те, як не втратити себе в жорстокі часи порівнянь, вимог та виснаження. Під час зустрічі глядачі матимуть можливість поставити запитання Марії про те, що болить, що надихає і що важливо саме для них.

Це буде вечір у колі жінок, де не треба пояснювати, чому тобі складно, чому ти втомлена або чому ти досі дозволяєш собі мріяти.

Під час зустрічі проходитиме великий благодійний збір, а прибуток від квитків буде передано медичній службі Ульф, окремого 108 батальйону «Вовки Да Вінчі».

Коли: 23 травня, 17:00.

Місце проведення: Pochayna Event Hall, пр-т Степана Бандери, 23.

Ітс май лайф – хіти 80-х, 90-х та 2000-х

Ітс май лайф у Feels Garden – це буде вечір, який ви не захочете пропускати. Кожен культовий хіт 80-х, 90-х та 00-х, яскраве світло та драйвові рухи балету перенесуть вас у часи, коли танцювали до самого світанку, змушуючи забути про будь-які зайві думки. Це ідеальний привід зібрати своїх близьких, згадати улюблені мотиви та відчути справжню свободу на повну.

Коли: 23 травня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт Ніно Катамадзе

23 травня 2026 року столичний Жовтневий палац чекає гостей на виступ грузинської суперзірки Ніно Катамадзе. У свої музичні полотна Ніно органічно вбудовує національні мотиви, які цікаво обігруються та успішно переплітаються із естрадним джазом.

Широку популярність у країні, а потім за її межами, творчість Катамадзе здобула наприкінці 90-х, коли вона заспівала із чудовими музикантами Insight. Співає Ніно в основному рідною для неї грузинською мовою і лише зрідка англійською, що зовсім не заважає будь-якій публіці цінувати та захоплюватися її творчістю. Оскільки головною мовою та таємною зброєю виконавиці є саме музика, яку співачка щиро кохає.

Коли: 23 травня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Shumei з концертом просто неба

Музика співака Shumei розповідає про той стан, коли слова вже не потрібні або їх просто неможливо підібрати. Про емоції, що живуть всередині довше, ніж триває сама мить. Про почуття, які складно пояснити, але легко впізнати у кожній пісні. Зануртесь в особливу атмосферу, де кожен знаходить щось своє, і у музику, яка відгукується десь дуже глибоко.

Пісні Shumei:«Тривога», «Вона була така», «Мальви», «Пробач», «Біля тополі».

Коли: 24 травня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А

Стендапи

Шоу «Сімейна терапія»

«Сімейна терапія» – це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені – чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці – чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію – і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. Це не просто словесна дуель – це справжнє гумористичне судилище, де сміх важливіший за вирок. «Сімейна терапія» – це шоу про стосунки, у яких впізнає себе кожен.

Коміки:

Вова Маслов @maslowwladimir

Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Даша Білоцерковець @belotserkovets_dasha

Наталія Скорик @natali.skoryk.

Коли: 23 травня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Підпільний стендап

Underground Standup Club – місце, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

У цей вечір виступатимуть:

Антон Тимошенко. Перший комік який зібрав Палац Україна. Політолог за освітою. Дав інтерв’ю Девіду Леттерман. Веде подкаст із Сергієм Притулою.

Женя Коротков. Комік з акторською подачею, який змусить вас одночасно сміятись і плакати. В його жартах ви точно впізнаєте себе. Шоуранер «Підпільних Розгонів»

Світлана Немонежина. Засновниця проєкту Собачий стендап. Переможниця тб-шоу «Розсміши Коміка».

Антон Сенін. Ведучий шоу «хвилина уваги» та «бла бла подкасту».

Коли: 24 травня, 19:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворітська, 15.