Івану Марчуку – 90. Названо найвідоміших поціновувачів творчості художника: Ющенко, Коболєв, Коломойський, Тарута…

Іван Марчук вітається з Сергієм Тарутою на виставці з нагоди 80-річчя художника у Києві, 2016 рік

Живописець Марчук нині вважається найдорожчим аукціонним художником в Україні

За допомогою реєстру декларацій «Главком» зібрав статусних теперішніх та колишніх посадовців, у колекції яких є полотна відомого живописця Івана Марчука, який 12 травня 2026 року відзначає поважний ювілей. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Іван Марчук – 90. Пророцтва на полотні, найдорожчі картини та найвідоміші колекціонери: ексклюзив «Главкома».

Народний депутат від «Батьківщини» і колишній голова Донецької ОДА Сергій Тарута задекларував пейзаж авторства Івана Марчука, датований 2010 роком. До того ж у 2016 році – «Главком» зафільмував теплі дружні обійми між Іваном Степановичем та Сергієм Олексійовичем на ювілейній виставці у Києві.

Також роботу Марчука має українська письменниця, народна депутатка VII-VIII скликань Марія Матіос.

Дві картини легендарного художника показав колишній глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Картина Марчука «Силует» засвітилася у власності представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тараса Подвірного. Проте, починаючи з 2021 року, твір мистецтва зник із декларації посадовця. Натомість однойменну картину «Главком» помітив на сайті аукціонного дому Goldens. За «Силует» Івана Марчука просять від $70 тис. до $100 тис.

«Іван Марчук – щедра людина. Він дарував картини багатьом відомим політичним і громадським діячам, особливо у радянський період, коли перебував під забороною. Наприклад, мають картини митця колишній голова Верховного суду Василь Онопенко, відомий дипломат Юрій Щербак. Цікавий факт: коли проводилися обшуки у будинку Ігоря Коломойського (з вересня 2023 року олігарх сидить у СІЗО з підозрою у розтраті коштів Приватбанку – «Главком»), то на стіні його апартаментів також можна було побачити картини Марчука. Хоча бізнесмен особисто не звертався до митця», – розповіла виданню помічниця Марчука, мистецтвознавиця Тамара Стрипко.

Всього, доробок Народного художника України Івана Марчука налічує понад 5 тис. творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок.

Марчук вважається найдорожчим аукціонним художником в Україні. Наводимо ТОП-5 картин, за які покупці виклали від $100 тис. до $300 тис.:

«Зійшов місяць над Дніпром» (1980), продана за $300 тис., 8 червня 2024 року;

«Подих весни» (1995) – $118 тис., 22 травня 2025 року;

«Дві Паралелі» (1992) – $100,3 тис., 18 грудня 2025 року;

«Золота ніч» (1981) – $96,8 тис., 1 червня 2021 року;

«Місячна ніч» (1979) – $88,5 тис., 18 березня 2026 року.

Додамо, що 12 травня 2026 року Івану Марчук виповнюється 90 років. Свій ювілей він відзначатиме у Відні в Оранжереї палацу Шенбрунн.

До 90-річного ювілею генія сучасності в столиці організовано дві масштабні експозиції, які охоплюють різні періоди та колекції майстра. Зокрема, у Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7): Тут уже триває виставка «Я сколихнув цей світ». Це найбільша ретроспектива, де представлено близько 200 полонiв. Саме в цій експозиції вперше за 20 років виставлено «пророчий» портрет Віктора Ющенка, а також багато робіт із приватних колекцій, які раніше ніколи не демонструвалися широкому загалу.

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (вул. Шовковична, 17/2) завтра, 12 травня відкриває виставку «Іван Марчук. Музейні колекції». Це перша велика експозиція в цьому просторі з початку повномасштабного вторгнення. У залах представлять твори з фондів 11 музеїв України (Києва, Львова, Сум, Луцька, Канева та інших). Виставка фокусується на музейних надбаннях — від раннього періоду 1960-х років до сьогоднішнього дня.