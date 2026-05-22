Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild

П’ятий рік війни став катастрофою для Кремля

Повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Bild.

Журналісти видання проаналізували поточну ситуацію на фронті та всередині Росії. Вони виділяють три масштабні проблеми для диктатора Володимира Путіна, подолання яких наразі видається неможливим.

Колосальні втрати живої сили

За західними оцінками, армія РФ щомісяця втрачає близько 35 тис. солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість лише загиблих окупантів у 352 тис. осіб (із них поіменно верифіковано близько 217 800). Хоча Кремлю досі вдається компенсувати ці втрати новими рекрутами через високі виплати, російська армія від початку року повністю припинила нарощувати свою загальну чисельність.

Втрата раніше завойованих територій

Вперше за довгий час Росія почала втрачати більше територій, ніж захоплювати. Будь-які нові просування ворога миттєво знецінюються українськими контратаками. За підрахунками видання, з початку року росіяни спромоглися захопити лише близько 220 квадратних кілометрів (0,04% території України). Цей показник є абсолютно співставним із успіхами Сил оборони України, які за останні місяці деокупували 189 квадратних кілометрів.

Повернення війни в саму Росію

Бойові дії, які задумувалися Кремлем як «коротка закордонна експедиція», тепер системно переносяться на територію РФ. Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи, військові бази та критичну інфраструктуру в глибокому тилу ворога. Під постійними ударами опинилася навіть московська агломерація. Для мешканців російської столиці, які роками жили в ілюзії мирного життя, вибухи над власними багатоповерхівками стали справжнім шоком.

Аналітики Bild резюмують: стратегічний розрахунок Путіна повністю провалився, а війна на виснаження дедалі сильніше б'є по самій Росії.

«Главком» писав, що Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику.

Нагадаємо, російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними.

До слова, Сили оборони України відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту після низки контрнаступів та завдяки збільшенню рівня втрат військ країни-агресора Росії.

Українська армія за останні місяці досягла найбільших успіхів на фронті з часу Курської операції у серпні 2024 року. Починаючи з листопада 2025 року, Сили оборони звільнили значну частину Куп’янська Харківської області, взимку та навесні 2026 року звільнили понад 400 кв. км на півдні України, а з кінця квітня 2026 року – кілька населених пунктів на заході Запорізької області.