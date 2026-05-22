Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild
Стратегічний розрахунок Путіна завоювати Україну повністю провалився
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

П’ятий рік війни став катастрофою для Кремля

Повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Bild.

Журналісти видання проаналізували поточну ситуацію на фронті та всередині Росії. Вони виділяють три масштабні проблеми для диктатора Володимира Путіна, подолання яких наразі видається неможливим.

  • Колосальні втрати живої сили

За західними оцінками, армія РФ щомісяця втрачає близько 35 тис. солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість лише загиблих окупантів у 352 тис. осіб (із них поіменно верифіковано близько 217 800). Хоча Кремлю досі вдається компенсувати ці втрати новими рекрутами через високі виплати, російська армія від початку року повністю припинила нарощувати свою загальну чисельність.

  • Втрата раніше завойованих територій

Вперше за довгий час Росія почала втрачати більше територій, ніж захоплювати. Будь-які нові просування ворога миттєво знецінюються українськими контратаками. За підрахунками видання, з початку року росіяни спромоглися захопити лише близько 220 квадратних кілометрів (0,04% території України). Цей показник є абсолютно співставним із успіхами Сил оборони України, які за останні місяці деокупували 189 квадратних кілометрів.

  • Повернення війни в саму Росію

Бойові дії, які задумувалися Кремлем як «коротка закордонна експедиція», тепер системно переносяться на територію РФ. Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи, військові бази та критичну інфраструктуру в глибокому тилу ворога. Під постійними ударами опинилася навіть московська агломерація. Для мешканців російської столиці, які роками жили в ілюзії мирного життя, вибухи над власними багатоповерхівками стали справжнім шоком.

Аналітики Bild резюмують: стратегічний розрахунок Путіна повністю провалився, а війна на виснаження дедалі сильніше б'є по самій Росії.

«Главком» писав, що Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику. 

Нагадаємо, російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними. 

До слова, Сили оборони України відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту після низки контрнаступів та завдяки збільшенню рівня втрат військ країни-агресора Росії.

Українська армія за останні місяці досягла найбільших успіхів на фронті з часу Курської операції у серпні 2024 року. Починаючи з листопада 2025 року, Сили оборони звільнили значну частину Куп’янська Харківської області, взимку та навесні 2026 року звільнили понад 400 кв. км на півдні України, а з кінця квітня 2026 року – кілька населених пунктів на заході Запорізької області.

Читайте також:

Теги: Україна війна росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль намагається не просто повернути ініціативу, а й різко підняти ставки
Путін виходить з переговорів: навіщо Кремль різко піднімає ставки
8 травня, 15:07
CNN: Росія посилює репресії та відроджує радянські методи контролю
CNN: Росія посилює репресії та відроджує радянські методи контролю
27 квiтня, 04:58
Війна в Ірані зірвала постачання фісташок на світовий ринок
Ринок фісташок лихоманить. Війна в Ірані вдарила по поставках продукції
27 квiтня, 10:04
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна розкритикував заяву президента країни про «втрачені можливості» для переговорів з РФ
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
29 квiтня, 16:11
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
5 травня, 21:22
Дорогі кредити з'їдають доходи росіян
Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат
7 травня, 18:01
Старший солдат Шумило поліг 14 квітня 2022 року в бою в селищі Борова Харківської області
Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олексія Шумила
18 травня, 09:00
Російський газ замінили поставки зі США та Норвегії
ЄС остаточно відмовився від газової залежності РФ
15 травня, 08:28
Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розкрив нові деталі оборонної співпраці України та Азербайджану
Україна почала ділитися з Азербайджаном досвідом війни проти РФ
15 травня, 14:34

Політика

Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України
Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України
Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні
Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні
Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild
Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild
Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico
Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico
Спільні ядерні навчання довели залежність Білорусі від Росії – ISW
Спільні ядерні навчання довели залежність Білорусі від Росії – ISW
Трамп влаштував чистки в Республіканській партії: як це вплине на проміжні вибори
Трамп влаштував чистки в Республіканській партії: як це вплине на проміжні вибори

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua