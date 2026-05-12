Литва націлилася на спільні військові проєкти з Україною

Єгор Голівець
фото: LRT
Президент Литви Гітанас Науседа анонсував новий етап військової співпраці з Україною

У Вільнюсі хочуть якнайшвидше реалізувати оборонні угоди з Україною

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс розраховує якнайшвидше перейти до практичної реалізації спільних оборонних проєктів з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

Відповідну заяву литовський президент зробив під час конференції оборонної промисловості Daimex Baltic 2026 у Вільнюсі. «Ми готові та вкрай зацікавлені у використанні новітніх українських технологій та розвитку спільного виробництва… Ми хочемо, щоб ті чудові угоди, які ми підписали раніше, були реалізовані на практиці», – сказав Науседа.

За словами президента Литви, сторони мають перейти від домовленостей до конкретних результатів у сфері оборонної співпраці.

Як зазначає LRT, тему запуску спільного виробництва Науседа також обговорював під час зустрічі з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим, який напередодні відвідав Литву.

фото: @GitanasNauseda
фото: @GitanasNauseda

У соцмережі X литовський президент повідомив, що сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері, ситуацію на фронті та питання регіональної безпеки.

Науседа наголосив, що Литва і надалі підтримуватиме Україну «в усіх сферах». Конференція Daimex Baltic 2026, яка проходить у Вільнюсі, зібрала близько двох тисяч учасників та представників бізнесу із 30 країн світу.

У межах заходу планується підписання чотирьох меморандумів про співпрацю між литовським оборонним сектором та іноземними компаніями й організаціями.

Президент Литви також заявив, що країна прагне стати одним із центрів інвестицій в оборонну промисловість. За його словами, влада вже спрощує бюрократичні процедури та запроваджує податкові пільги для оборонного бізнесу. «Оборона отримала найвищий державний пріоритет», – підкреслив Науседа.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про намір розширити співпрацю з Україною у сфері виробництва сучасних озброєнь, зокрема далекобійних безпілотних систем.

