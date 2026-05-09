Ексгенсек НАТО закликав включити Україну в новий оборонний альянс

Андерс Фог Расмуссен: Європа мусить стати на власні ноги і захищати себе без США

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав до створення нового європейського оборонного союзу та заявив, що Альянс у нинішньому вигляді фактично розпадається. Україна, на його переконання, має стати повноправним учасником майбутньої архітектури безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

НАТО більше не достатньо

Расмуссен, який очолював Альянс із 2009 по 2014 рік, а до цього був прем'єр-міністром Данії, давно асоціювався з міцними трансатлантичними зв'язками. Тепер він закликає до кардинального перегляду усталеної архітектури безпеки.

«Те, що ми зараз спостерігаємо, – це розпад НАТО. І це небезпечно», – заявив він у інтерв'ю WELT. Расмуссен пояснив свою позицію тим, що президент Трамп поставив під сумнів відданість США статті 5 та захисту Європи настільки, що висновок напрошується сам собою: «Ми повинні стати на власні ноги і бути здатними самі захищати наш континент».

За словами Расмуссена, ні ЄС, ні НАТО нині не пристосовані до посилення самостійного європейського оборонного стовпа. Тому він пропонує сформувати формалізовану «коаліцію охочих» – об'єднання країн, готових організувати оборону континенту незалежно від США. Це потребуватиме нових оборонних планів, нарощування виробництва зброї та боєприпасів і розвитку нових військових спроможностей.

Критерії участі та роль України

Участь у новому союзі буде обмежена чіткими критеріями. До об'єднання зможуть увійти лише ті країни НАТО, які досягнуть рівня оборонних витрат у п'ять відсотків ВВП, візьмуть на себе гарантії безпеки, аналогічні статті 5, та відмовляться від права вето на військові операції. Передбачено також механізм виключення членів, які не виконуватимуть цих умов.



Повноправним учасником нової структури має стати й Україна. Расмуссен звернув увагу на те, як швидко вона розробляє власну зброю та боєприпаси, і зробив висновок: «Нам вона потрібна як бастіон проти Росії». Він уже веде консультації з лідерами – зокрема, побував із цією темою у Берліні, однак поки що не отримав жодних твердих зобов'язань: «Хтось має рухати цю справу». Серед тих, кого він хотів би бачити в авангарді ініціативи, – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр Італії Джорджа Мелоні.



При цьому Расмуссен не відмовляється від НАТО як такого. На його думку, Альянс лишатиметься наріжним каменем безпеки, а ядерна парасолька США – її кінцевою гарантією. Проте конвенційну оборону, наголошує він, європейці мають навчитися забезпечувати самостійно.



Зміна позиції дається Расмуссену непросто. «Дуже болісно», – визнав він, коли його запитали про переосмислення безпеки Європи фактично без Вашингтона. З дитинства він захоплювався США і вважав їх природним лідером вільного світу. Але, за його словами, настав час скоригувати стратегічне мислення: «Ми, європейці, надто довго покладалися на дешеву енергію з Росії, дешеві товари з Китаю і дешеву безпеку зі США. Ця модель більше не працює».

Нагадаємо, дискусії про альтернативні оборонні формати тривають в Європі уже кілька місяців. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс раніше запропонував новий Європейський оборонний союз, який об'єднав би потенціал України, Великої Британії та Норвегії з можливостями країн ЄС. За словами єврокомісара, класичні шляхи інтеграції – через НАТО чи ЄС – не дають Україні швидкого результату.

До слова, Politico раніше писало, що дипломати і чиновники в Європі всерйоз розглядають сценарій довгострокового погіршення відносин зі США – аж до фактичного кінця НАТО у нинішньому форматі. На тлі цього «коаліція охочих» із 35 країн, яка вже координує підтримку України, може стати основою нового безпекового союзу.