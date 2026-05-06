Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ та привітав піхотинців із професійним святом

Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем піхоти
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем піхоти, який відзначають сьогодні, 6 травня. У своєму зверненні він окреслив стратегічні завдання армії та свій особистий пріоритет на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головнокомандувача Олександра Сирського в Telegram.
«Сьогодні ми вшановуємо піхотинців – воїнів стрілецьких, механізованих, мотопіхотних, штурмових, гірсько-штурмових підрозділів, які тримають щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди», – написав головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
Вітаючи бійців, Олександр Сирський підкреслив вирішальну роль піхотних підрозділів у протистоянні російській агресії. Він зазначив, що саме піхота є основою стійкості оборони.
«Недарма кажуть: межа між добром і злом проходить там, де окопалась наша піхота. І сьогодні, в ці хвилини, українські солдати відбивають десятки російських атак на фронті», – сказав Сирський.
За словами головнокомандувача, ключовим завданням для українського війська сьогодні є максимальне збереження життів піхотинців. Основним інструментом для досягнення цієї мети Сирський назвав впровадження та використання сучасних технологій.
«Наше завдання – максимально зберегти піхоту. Це означає – слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси. Розвиток і поширення інновацій у Збройних Силах України – мій особистий пріоритет», – наголосив Сирський.
Нагадаємо, 6 травня, Україна відзначає День піхоти – свято тих, хто тримає лінію фронту і несе одне із найважчих бойових навантажень. День піхоти Збройних сил офіційно запроваджено у 2019 році указом тодішнього президента України Петра Порошенка. Піхота є найчисельнішим родом військ у Збройних силах. Це свято присвячене вшануванню мужності та героїзму військовослужбовців, які б'ються за визволення України від російської окупації.
Зауважимо, з червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тисяч гривень — утричі більше, ніж у 2025-му.
