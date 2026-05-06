Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ та привітав піхотинців із професійним святом

Лариса Голуб
фото: Головнокомандувач ЗСУ

Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем піхоти

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем піхоти, який відзначають сьогодні, 6 травня. У своєму зверненні він окреслив стратегічні завдання армії та свій особистий пріоритет на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головнокомандувача Олександра Сирського в Telegram.

«Сьогодні ми вшановуємо піхотинців – воїнів стрілецьких, механізованих, мотопіхотних, штурмових, гірсько-штурмових підрозділів, які тримають щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди», – написав головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Вітаючи бійців, Олександр Сирський підкреслив вирішальну роль піхотних підрозділів у протистоянні російській агресії. Він зазначив, що саме піхота є основою стійкості оборони.

«Недарма кажуть: межа між добром і злом проходить там, де окопалась наша піхота. І сьогодні, в ці хвилини, українські солдати відбивають десятки російських атак на фронті», – сказав Сирський.

За словами головнокомандувача, ключовим завданням для українського війська сьогодні є максимальне збереження життів піхотинців. Основним інструментом для досягнення цієї мети Сирський назвав впровадження та використання сучасних технологій.

«Наше завдання – максимально зберегти піхоту. Це означає – слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси. Розвиток і поширення інновацій у Збройних Силах України – мій особистий пріоритет», – наголосив Сирський.

Нагадаємо, 6 травня, Україна відзначає День піхоти – свято тих, хто тримає лінію фронту і несе одне із найважчих бойових навантажень. День піхоти Збройних сил офіційно запроваджено у 2019 році указом тодішнього президента України Петра Порошенка. Піхота є найчисельнішим родом військ у Збройних силах. Це свято присвячене вшануванню мужності та героїзму військовослужбовців, які б'ються за визволення України від російської окупації.

Зауважимо, з червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тисяч гривень — утричі більше, ніж у 2025-му.

