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    ЗСУ рознесли позиції окупантів на Київщині: застосували артилерію (відео)

    ЗСУ рознесли позиції окупантів на Київщині: застосували артилерію (відео)
    фото скріншот відео

    Окупанти були знищені на півночі Київщини

    У Київській області українські військові знищили позиції російського загарбника артилерійським вогнем. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook та публікує відповідне відео.

    «На півночі Київщини російського ворога знищено спільною роботою артилерійського угруповання, зокрема силами та засобами військ оперативного командування «Північ», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє британська розвідка, українські збройні сили в містах на околицях Києва проводять успішні контратаки на позиції окупантів і, ймовірно, відбили Макарів і Мощунь.

    Наразі навколо української столиці сьогодні перебуває близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше

    Теги: росія Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ рознесли позиції окупантів на Київщині: застосували артилерію (відео)