ЗСУ рознесли позиції окупантів на Київщині: застосували артилерію (відео)
Окупанти були знищені на півночі Київщини
У Київській області українські військові знищили позиції російського загарбника артилерійським вогнем. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook та публікує відповідне відео.
«На півночі Київщини російського ворога знищено спільною роботою артилерійського угруповання, зокрема силами та засобами військ оперативного командування «Північ», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляє британська розвідка, українські збройні сили в містах на околицях Києва проводять успішні контратаки на позиції окупантів і, ймовірно, відбили Макарів і Мощунь.
Наразі навколо української столиці сьогодні перебуває близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше