На Полтавщині обмежили рух вантажівок трасою Київ-Харків

Рух обмежили через складні погодні умови та з метою уникнення заторів

Через погіршення погоди в Полтавській області обмежили рух для вантажівок трасою М-03 (Київ– Харків– КПП Довжанський) в напрямку Києва.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Facebook.

Обмеження почало діяти з 23.00 середи, 27 січня, від кордону з Харківською областю до кордону з Київською, в напрямку столиці.

Рух обмежили через складні погодні умови та з метою уникнення заторів.

Інформація про зняття обмеження буде надана додатково.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.

До слова, одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів.