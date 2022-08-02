На Прикарпатті «благодійники» продавали машини з гумдопомоги

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 11 машин

На Прикарпатті правоохоронці затримали працівників благодійної організації, які продавали автомобілі, завезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури службових осіб однієї із благодійних організацій викрито на незаконній реалізації гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, представники благодійної організації ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та машини. Але потім все це продавали з метою отримання прибутку.

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Правоохоронці задокументували факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, за $20 тис.

Під час обшуків виявили та вилучили 11 машин, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги та іноземні реєстраційні документи на зазначені автомобілі.

Як повідомлялося, правоохоронці в Києві затримали ділка, який займався продажем гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Зокрема, зловмисник торгував військовою амуніцією. Раніше правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ. Нагадаємо, у Львівській області виявили та заблокували механізм незаконного продажу бронежилетів, завезених як гумдопомога, більше як на 5 млн грн.