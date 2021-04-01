ЦВК опрацювала майже 80% прикарпатських протоколів. Хто лідирує (інфографіка)

На Прикарпатті після перерви відновили підрахунок голосів на 87-му окрузі

На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк

Окружна виборча комісія на окрузі №87 в Івано-Франківській області відновила підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду, всього пораховано 76,06% бюлетенів. Про це йдеться на сайті ЦВК.

На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк із 31,16%. На друге місце вийшов представник «Свободи» Руслан Кошулинський (29,17%). Він обігнав Олександра Шевченка від партії «За Майбутнє» (29%) на 66 голосів.





Дані ЦВК

Нагадаємо, ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу – був відсутній кворум. ЦВК замінила голову та членів ОВК.

Депутати від «Слуги народу» 31 березня прибули до окружної виборчої комісії, щоб влаштувати допит членам комісії. Відбулися скандали та провокації. Зокрема народний депутат від «Слуги Народу» Микола Тищенко вимагав журналістські посвідчення та домігся того, щоб одного кандидата на довибори вивели з дільниці.

Згодом окружна виборча комісія відновила свою роботу. Зранку 1 квітня близько десятка мікроавтобусів зі включеними спецсигналами приїхали в Надвірну, де розташований виборчий округ № 87.

У СБУ пояснили: упродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про замінування та три повідомлення про захоплення заручників на об’єктах ОВО № 87. Усі повідомлення перевірили – вони виявились неправдивими.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.