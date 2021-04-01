Довибори в Буковелі. Тищенко плутав Прикарпаття із Закарпаттям і проводив обшуки – «Чесно»

Депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко 31 березня прибув до ОВК № 87, щоб влаштувати допит членам комісії

Депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко 31 березня прибув до ОВК № 87, щоб влаштувати допит членам комісії

За словами спостерігачів, Тищенко вимагав журналістські посвідчення, вилучав їх і перевіряв на справжність

Народний депутат від «Слуги Народу» Микола Тищенко приїхав разом з іншими депутатами-«слугами» в Івано-Франківську область, щоб підтримати Василя Вірастюка, який балотується до Верховної Ради на окрузі №87.

Спостерігачі зазначають, що Тищенко вимагав журналістські посвідчення та домігся того, щоб іншого кандидата вивели з дільниці. Про це повідомляють представники руху «Чесно».

За словами спостерігачів, спершу Тищенко плутав Прикарпаття із Закарпаттям – зазначимо, що нещодавно депутат очолив осередок партії «Слуга Народу» на Закарпатті.

Також політик вимагав журналістські посвідчення, вилучав їх і перевіряв на справжність, вимагав паспорти і проводив обшук людей із метою пошуку зброї. У «Чесно» зазначають, що народні депутати не мають таких повноважень.

Також, за словами спостерігачів, вирішили вилучити з дільниці кандидата на довиборах від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка. Йому заборонили бути на засідання окружної виборчої комісії через «перешкоджання проведенню безперервного засідання».

Нагадаємо, ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу – був відсутній кворум. Тому ЦВК замінила голову та трьох членів скандальної ОВК у Надвірній.

Депутати від «Слуги народу» на чолі з нардепом Миколою Тищенко 31 березня прибули до ОВК № 87, щоб влаштувати допит членам комісії. Після скандалів та провокацій 31 березня окружна виборча комісія відновила свою роботу.

Вона вже знову почала підрахунок голосів, всього пораховано понад 71% бюлетенів. На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк з 31,30%. На друге місце вийшов Олександр Шевченко з партії «За майбутнє», який набрав 28,83% і обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського (28,80%) на 10 голосів.

Вірастюк готовий до перерахунку голосів. Кошулинський заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.