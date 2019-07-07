Волкер пояснив, чому Росія наростила війська біля кордонів з Україною



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Спецпредставник США Курт Волкер

Спецпредставник США вважає, що нарощування військ зумовлено ротацією

Нарощування військ Росією на кордоні з Україною - це частина ротації. Такої думки дотримується спецпредставник США Курт Волкер, про що він заявив в інтерв'ю «Голос Америки».

«Стосовно розміщення військ з російської сторони. Вони приходять і відходять. Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. При ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це. Знову ж, це не свідчить про будь-які нові просування», - вважає Волкер.

Як повідомлялось, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.

Зазначимо, що українські правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській.