Росія з початку літа поставила бойовикам на Донбас 600 т боєприпасів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це юоєприпаси для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і мінометів, та десятки цистерн з пально-мастильними матеріалами

Росія поставила бойовикам на Донбасі 600 т боєприпасів у червні-липні поточного року. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

«Протягом червня-липня цього року з території Росії залізничним транспортом для з'єднань частин 1-го і 2-го армійських корпусів (бойовиків) доставлено понад 600 тонн боєприпасів, у тому числі для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і мінометів, і десятки цистерн з пально-мастильними матеріалами», - повідомив він.

Також встановлено, що військові вантажі на окуповані території Донбасу Росія поставляє цивільним транспортом.

До кордону цей транспорт супроводжує ФСБ РФ.

Крім того, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що Росія активізувала зусилля з примусового надання російського громадянства бойовикам самопроголошених «Донецької і Луганської народних республік».

Як повідомлялось, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.