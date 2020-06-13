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    На Рівненщині за добу виявили понад пів сотні нових хворих на Covid-19

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    <p>Рівненська область займає четверте місце серед регіонів України за кількістю хворих на&nbsp;коронавірус</p> - На Рівненщині за добу виявили понад пів сотні нових хворих на Covid-19

    Рівненська область займає четверте місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус

    Вік інфікованих від трьох до 83 років

    Станом на вечір п’ятниці, 12 червня, в Рівненській області підтвердили за добу 55 нових випадків коронавірусу.

    Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

    Голова ОДА заявив, що вік нових хворих від трьох до 83 років.

    Таким чином у Рівненській області всього підтвердили 2297 випадків коронавірусу. Вилікувалися 1254 жителя області, а померли 46.

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    Наразі Рівненська область займає четверте місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус.

    Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Також коронавірус виявили у дружини президента Олени Зеленської. За даними Офісу президента, перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

    Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням Covid-19 у його дружини Олени. 

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