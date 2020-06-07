У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті події постраждало щонайменше сім осіб, з яких одна дитина Фото: Facebook / DTP. Mariupol

Обставини і винуватця ДТП встановить слідство

У неділю, 7 червня, в місті Маріуполі (Донецька область) внаслідок зіткнення автомобілів Kia і Lada постраждало, як мінімум, сім осіб.

Фотографії з місця події опубліковано на Facebook-сторінці «DTP Mariupol».

Аварія сталася на перетині вулиць Грецької та Італійської. За словами очевидців, автомобіль Lada рухався в напрямку проспекту Металургів, а автомобіль Kia – з боку залізничного вокзалу в напрямку драмтеатру. Обидва водії стверджують, що рухалися на зелений сигнал світлофора.

Обставини і винуватця ДТП встановить слідство. В результаті події постраждало щонайменше сім осіб, з яких одна дитина.

У поліції потверділа, що постраждали в аварії було, як мінімум, семеро.

Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.

Читайте також: