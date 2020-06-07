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    Події в Україні

    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)

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    В результаті події постраждало щонайменше сім осіб, з яких одна дитина - У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    В результаті події постраждало щонайменше сім осіб, з яких одна дитина
    Фото: Facebook / DTP. Mariupol

    Обставини і винуватця ДТП встановить слідство

    У неділю, 7 червня, в місті Маріуполі (Донецька область) внаслідок зіткнення автомобілів Kia і Lada постраждало, як мінімум, сім осіб.

    Фотографії з місця події опубліковано на Facebook-сторінці «DTP Mariupol».

    Аварія сталася на перетині вулиць Грецької та Італійської. За словами очевидців, автомобіль Lada рухався в напрямку проспекту Металургів, а автомобіль Kia – з боку залізничного вокзалу в напрямку драмтеатру. Обидва водії стверджують, що рухалися на зелений сигнал світлофора.

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    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    У Маріуполі сталася серйозна ДТП, постраждало шість дорослих і дитина (фото)
    Фото: Facebook / DTP. Mariupol

    Обставини і винуватця ДТП встановить слідство. В результаті події постраждало щонайменше сім осіб, з яких одна дитина.

    У поліції потверділа, що постраждали в аварії було, як мінімум, семеро.

    Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

    Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.

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