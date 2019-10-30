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    На шляху до миру треба пройти три етапи, - Зеленський

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    <span>Володимир Зеленський заявив, що на шляху до завершення війни Україна повинна пройти три етапи</span> - На шляху до миру треба пройти три етапи, - Зеленський
    Володимир Зеленський заявив, що на шляху до завершення війни Україна повинна пройти три етапи

    Президент призвав до примирення і пошуку консенсусу, зазначивши при цьому, що одна неправильна заява може все перекреслити і відновити гарячу стадію конфлікту

    На шляху до завершення війни Україна повинна пройти три етапи. Про це заявив президент Володимир Зеленський на «Форумі єдності» в Маріуполі.

    «Міжнародний досвід збройних конфліктів і війн в будь-якій точці планети доводить, що на шляху до успішного закінчення війни і панування миру треба пройти три основні етапи. Перший етап – це завершення гарячої стадії і припинення вогню. Ми впевнені, що обов’язково досягнемо цього найближчим часом. Другий етап – це примирення, пошук консенсусу. Скільки часу потрібно, щоб загоїлися рани? Це складний, нейрохірургічний процес. Це як тримати сірники біля відкритої каністри бензину – один необережний рух, одна неправильна заява може все перекреслити і відновити гарячу стадію конфлікту», – сказав президент.

    Що стосується третього етапу, то, за словами Зеленського, це безпечна реінтеграція територій. «Безпечна реінтеграція не на папері, а реальна. Є багато світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдалося припинити і навіть відбулося часткове примирення. Але не сталося головного – повернення території», – сказав Зеленський.

    Як перед цим заявив президент, закінчити війну та повернути українські території можна єдиним шляхом - це дипломатія і санкційний тиск.

    Як повідомлялось, у Маріуполі 30 жовтня проходить «Форум єдності» - масштабний захід, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

    Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому розпочалося розведення сил.

    Як раніше зазначалось, розведення мало почались після семи днів дотримання режиму тиші на відповідних ділянках. Втім, увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

    Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.

    Маріуполь дипломатія Донеччина Володимир Зеленський Україна президент
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