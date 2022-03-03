На Сумщині українські військові відігнали окупанта назад до кордону

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів

Прикордонники П'ятого прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині», – зазначив Данілов.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

Також сьогодні українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем.