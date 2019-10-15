На Сумщині від вибуху гранати загинув чоловік



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Поліція встановлює, як граната потрапила в салон автомобіля

У Конотопському районі Сумської області чоловік оглядав гранату, але вона вибухнула у нього в руках, внаслідок чого він загинув.

Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався 15 жовтня в одному з сіл району. За інформацією правоохоронців, 39-річний місцевий житель залишив на тривалий час своє авто біля гаража незачиненим. Коли він повернувся, то знайшов предмет, схожий на гранату.

«Для того, аби з’ясувати, що це, запросив свого знайомого. Під час того, як чоловік оглядав знахідку, стався вибух. У результаті він отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція порушила кримінальну справу і зокрема встановлює, як граната потрапила в салон автомобіля.

Нагадаємо, удень 5 жовтня у багатоповерховому житловому будинку в Мар'їнці Донецької області стався вибух. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – чоловік і жінка.

До слова, у місті Калуш вночі 2 жовтня невідомі зловмисники кинули дві гранати на подвір’я місцевого жителя.

Як повідомлялося, у Херсоні невідомі підірвали вибухівку під вікнами радника голови ОДА.