Чоловіка, який убив сім'ю фермерів заради грошей, засудили до довічного (фото)

31-річного обвинуваченого затримали за кілька днів після вчинення злочину в одній з областей, де він переховувався

Злочин стався у травні 2019 року в селі Шипинка колишнього Барського району

Суд засудив до довічного ув'язнення чоловіка, який убив подружжя фермерів заради матеріальної наживи. Про це повідомляє Vinbazar.

За словами заступника начальника Слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Хмеляра, основна версія злочину, над якою працювали правоохоронці – вбивство з корисливих мотивів. Сейф, викрадений з будинку розстріляного подружжя фермерів, зламаним знайшли поліцейські за кілька кілометрів від місця вчинення злочину.

Оперативно розкрити подвійне вбивство поліцейським допомогли записи з камер відеонагляду на будинку розстріляного подружжя, які зафіксували момент вчинення злочину.

Після затримання зловмисник показав поліцейським місце, де він заховав знаряддя злочину – дві мисливські рушниці. Частину привласнених коштів слідчі вилучили під час проведення обшуків за місцем його проживання.

13 січня суд першої інстанції визнав 31-річного підсудного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій), п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та засудив його до довічного позбавлення волі.

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