На території штату Вашингтон ввели надзвичайний стан через коронавірус



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У Вашингтоні оголошено надзвичайний стан через коронавірус

У штаті Вашингтон понад 50 людей перебуває в лікувальному закладі із підозрою на коронавірусну інфекцію

У США на території штату Вашингтон після того, як там від COVID-19 померла людина, запроваджено надзвичайний стан. Його оголосив губернатор регіону Джей Інслі.

Про це пише The Washington Post.

Губернатор Джей Інслі доручив державним органам використовувати «всі необхідні ресурси» і докласти максимум зусиль для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Надзвичайний стан, як пише газета, також дозволяє залучати, у разі необхідності, Вашингтонську національну гвардію.

«Ми буде продовжувати працювати до того дня, поки ніхто не помре від цього вірусу», - пообіцяв губернатор.

Газета також пише, що у штаті нині понад 50 людей перебуває в лікувальному закладі із підозрою на коронавірусну інфекцію. Цих людей зараз перевірють медики.

Представники охорони здоров'я, крім того, повідомили про два випадки зараження вірусом COVID-19. Одна з хворих - 40-річна жінка, яка перебуває в задовільному стані в лікарні, а інша - жінка у віці понад 70 років. Вона госпіталізована у важкому стані. Ніхто із них, як зазначається, не їздив за кордон.

Також на брифігу представники охорони здоров'я заявили, що першою жертвою COVID-19 у Вашингтоні став чоловік у віці 50 років. За попередньою інформацією, у нього не було нещодавніх поїздок, де зафіксовано спалах коронавірусу, або контактів з інфікованими.

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.