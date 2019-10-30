На Тернопільщині у дитини виявили сибірську виразку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найголовніший фактор передачі сибірки - це заражене м'ясо

У Тернопільській області, за попереднім висновком лікарів, у дитини виявлено сибірську виразку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію виконувача обов’язків директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксани Чайчук.

«В дитини виявлено захворювання із попереднім діагнозом сибірська виразка. Хвороба шкірної форми, із середньою важкістю перебігу. Дитина перебуває під наглядом лікарів», - сказала Чайчук.

За її словами, остаточний діагноз буде оприлюднено після проведення досліджень, матеріали для яких відправлено до Києва.

За даними обласного лабораторного центру, останніми десятиліттями на Тернопільщині випадків захворювання сибірською виразкою не було зафіксовано.

До слова, раніше Міністерство охорони здоров'я України надало поради з профілактики інфікування сибірською виразкою. Найголовніший фактор передачі сибірки - це заражене м'ясо.

Нагадаємо, у Чернігові кількість госпіталізованих дітей внаслідок спалаху гепатиту в школі №7 зросла до 20.

На Донеччині 16 людей потрапили до лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит.