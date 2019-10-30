На Одещині четверо дітей захворіли на гепатит



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У двох дітей діагноз вже підтвердився клініко-біохімічно

В осередку захворювання проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів

Одеський лабораторний центр повідомив про виявлення групової захворюваності на гепатит А серед учнів однієї із шкіл Біляївського району Одеської області.

Про це у вівторок повідомляється на сайті регіонального відділення лабораторної служби

Зазначається, що випадки захворювання зареєстрували на минулому тижні у чотирьох дітей. У двох з них діагноз підтвердився клініко-біохімічно.

«В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем», - додали у профільній службі.

Нагадаємо, у Чернігові кількість госпіталізованих дітей внаслідок спалаху гепатиту в школі №7 зросла до 20.

Також дев'ятеро людей у Харківській області захворіли на гепатит.

Гепатит А ще називають хворобою немитих рук, оскільки поширення хвороби пов'язане з недотриманням правил особистої гігієни.