  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині четверо дітей захворіли на гепатит

    • Розсилка
    <p>У двох дітей діагноз вже підтвердився клініко-біохімічно</p> - На Одещині четверо дітей захворіли на гепатит

    У двох дітей діагноз вже підтвердився клініко-біохімічно

    В осередку захворювання проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів

    Одеський лабораторний центр повідомив про виявлення групової захворюваності на гепатит А серед учнів однієї із шкіл Біляївського району Одеської області. 

    Про це у вівторок повідомляється на сайті регіонального відділення лабораторної служби

    Зазначається, що випадки захворювання зареєстрували на минулому тижні у чотирьох дітей. У двох з них діагноз підтвердився клініко-біохімічно.

    «В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем», - додали у профільній службі.

    Нагадаємо, у Чернігові кількість госпіталізованих дітей внаслідок спалаху гепатиту в школі №7 зросла до 20. 

    Також дев'ятеро людей у Харківській області захворіли на гепатит.

    Гепатит А ще називають хворобою немитих рук, оскільки поширення хвороби пов'язане з недотриманням правил особистої гігієни.

    здоров'я діти Одещина лікарня хвороби інфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ