  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На виставці у Ватикані вперше представили український вертеп

    • Розсилка
    <p>Зазвичай виставка проходить у ватиканських палацах. Цього року через пандемію Covid-19 її вирішили влаштувати на площі під колонадою архітектора Джан Лоренцо Берніні</p> - На виставці у Ватикані вперше представили український вертеп

    Зазвичай виставка проходить у ватиканських палацах. Цього року через пандемію Covid-19 її вирішили влаштувати на площі під колонадою архітектора Джан Лоренцо Берніні

    Фото: Радіо Свобода

    Шопку, представлену у Ватикані, українка виготовила власноруч з екологічних матеріалів: картону, моху, деревини, глини, каміння і піску

    Український різдвяний вертеп вперше представили на міжнародній виставці у Ватикані «100 вертепів світу». Відкриття традиційної експозиції відбулося 13 грудня на площі Святого Петра за участю посольства України при Святому престолі.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазвичай виставка проходить у ватиканських палацах. Цього року через пандемію Covid-19 її вирішили влаштувати на площі під колонадою архітектора Джан Лоренцо Берніні.

    З-поміж сотні різдвяних шопок із різних куточків світу на помітному місці – художній вертеп схимонахині УГКЦ Теодозії Полотнюк. Уродженка Львівщини тривалий час служила на території Донецько-Харківського екзархату, згодом заснувала Свято-Успенський жіночий скит на Донеччині. Останні два роки сестра живе у Зарваниці на Тернопільщині, де продовжує займатися улюбленим ремеслом – виготовленням вертепів.

    Шопку, представлену у Ватикані, Полотнюк виготовила власноруч з екологічних матеріалів: картону, моху, деревини, глини, каміння і піску.

    На передньому плані можна розгледіти карпатські ялини, синє озеро й отару овець біля нього. А на другому – подвір’я і хатина з села Многопілля Донецької області. Саме там до початку війни на сході жила схимонахиня Теодозія. Її вертеп символічно відображає дух українського Різдва від заходу до сходу і частково знайомить глядачів із українською різдвяною традицією, повідомляє ЗМІ.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На виставці у Ватикані вперше представили український вертеп
    На виставці у Ватикані вперше представили український вертеп
    На виставці у Ватикані вперше представили український вертеп

    Головна фігура шопки – народжений Ісус – далеко не на видному місці. І в цьому авторка заклала релігійний зміст композиції: перед святом Різдва, переймаючись матеріальними клопотами, люди насправді мало дбають про Христа, і залишають його, як у цьому вертепі, на задньому плані. Тому і привідкриті дверцята мініатюрних хатинок схимонахині ніби закликають людей повністю відкрити свої серця Ісусові, тобто більше дбати про духовні потреби.

    Під час інавгурації лунали українські колядки у виконанні дитячого хору при римському храмі УГКЦ Святої Софії та семінаристів. Виставка вертепів у Ватикані триватиме до 10 січня, вхід для відвідувачів безкоштовний.

    Апостольська столиця вже знайома з українськими різдвяними традиціями. Кілька років поспіль на другий день Різдва 26 січня у соборі Святого Петра священики УГКЦ проводять урочисту літургію для паломників-українців Італії.

    Після служби на центральній площі християнського світу українці розважають іноземну публіку святковими піснями. Ця традиція почалася з 2011 року, коли перед собором Святого Петра була встановлена ялинка з українського Закарпаття.

    До слова, напередодні на Львівщині стався неприємний епізод: вандали пошкодили два пам’ятники Папі Римському Івану Павлу ІІ.

    Читайте також:
    Теги: церква Ватикан українці Різдвяні свята УГКЦ ялинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies