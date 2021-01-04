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    На Волині реставрували унікальну дзвіницю (фото)

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    <span>Роботи фінансувала Польща</span> - На Волині реставрували унікальну дзвіницю (фото)
    Роботи фінансувала Польща
    Фото: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego/Facebook

    Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні

    На Волині в селищі Олика реставрували унікальну 16-метрову дзвіницю Колегіального костелу Святої Трійці, яка вважається пам’яткою 1650 року. Про це йдеться на сторінці Fundacja Dziedzictwa Kulturowego у Facebook.

    Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.

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    На Волині реставрували унікальну дзвіницю (фото)
    На Волині реставрували унікальну дзвіницю (фото)
    На Волині реставрували унікальну дзвіницю (фото)
    На Волині реставрували унікальну дзвіницю (фото)
    Фото: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego/Facebook

    Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.

    Роботи здійснювалися завдяки співпраці Міністерства культури та національної спадщини Польщі під керівництвом варшавського консерватора творів мистецтва Анджея Казберука.

    Нагадаємо, в Івано-Франківську почали відновлювати палацовий комплекс XVII століття – Палац Потоцьких. Планують залучити понад 80 мільйонів гривень грантових грошей.

    Теги: церква Польща Волинська область архітектура
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