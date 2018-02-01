Суд дозволив Розенблату ходити без електронного браслета

Вчора залишився без «браслету» другий фігурант бурштинової справи нардеп Поляков

Солом'янський райсуд Києва прийняв рішення зняти електронний браслет з народного депутата Борислава Розенблата, якого підозрюють у лобізмі при внесенні змін до законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину. Про це повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук в коментарі виданню «Українській правді». Однак, термін дії



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Вчора залишився без «браслету» другий фігурант бурштинової справи нардеп Поляков

Солом'янський райсуд Києва прийняв рішення зняти електронний браслет з народного депутата Борислава Розенблата, якого підозрюють у лобізмі при внесенні змін до законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину.

Про це повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук в коментарі виданню «Українській правді».

Однак, термін дії інших обов'язків, покладених на нардепа (приходити за викликом детектива, прокурора або суду; повідомляти про місце свого перебування; здати закордонний паспорт; утримуватися від спілкування з людьми, причетними до справи), продовжили ще до 9 квітня.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 липня позбавила Розенблата недоторканності,однак для згоди на його арешт голосів не вистачило. Парламентарю інкримінують лобізм при внесенні змін до законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину. За словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, за ці зміни Розенблат разом із іншим парламентарем, Максимом Поляковим, отримали $15 тис. на двох.

Крім того, Розенблата підозрюють у хабарництві на суму в $200 тис. НАБУ записало розмови нардепа із підставною «агентом Катериною», якій він начебто обіцяв за певну суму допомогти іноземній компанії отримати дозволи на видобуток бурштину. В одній із розмов, яку слідчі зафіксували на відео, нардеп розповів Катерині, що ліцензії, які видала Держгеонадра компаніям, можна відібрати лише через суд.

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