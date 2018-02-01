З нардепа Полякова зняли «браслет»

Суд дозволив нардепу ходити без електронного браслету

Солом'янський районний суд міста Києва скасував депутату від «Народного фронту» Максиму Полякову зобов'язання носити електронний браслет. Про це повідомив його адвокат Петро Бойко в коментарі виданню «Українська правда». За його словами, суд проаналізував ризики і зрозумів, що вони істотно зменшилися. На цей момент



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Суд дозволив нардепу ходити без електронного браслету

Солом'янський районний суд міста Києва скасував депутату від «Народного фронту» Максиму Полякову зобов'язання носити електронний браслет. Про це повідомив його адвокат Петро Бойко в коментарі виданню «Українська правда».

За його словами, суд проаналізував ризики і зрозумів, що вони істотно зменшилися. На цей момент залишилися тільки проведення експертиз і отримання документів від Німеччини, що стосуються іншого фігуранта «бурштинової справи» депутата Борислава Розенблата.

«Тому суд прийшов до висновку, що оскільки залишилися прості слідчі дії, тому надмірні зобов'язання непотрібні», - відзначив адвокат.

Бойко зазначив, що в той же час у Полякова залишаються в силі застава, зобов'язання з'являтися до суду за першим викликом, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти і не виїжджати за межі України без дозволу.

Як повідомлялося, Поляков підозрюється в скоєнні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 19 червня 2017 року затримали 7 осіб, причетних до вимагання й отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Слідство встановило, що затримані, діючи в інтересах народних депутатів Максима Полякова і Борислава Розенблата, отримали від представника іноземної компанії хабар на загальну суму понад $ 300 тис. з метою підготовки ними законопроектів в сфері видобутку бурштину та їх внесення до Верховної Ради для прийняття рішень в користь зазначеної іноземної компанії.

Полякова суд відпустив під заставу у 304 тис. грн., а також постановив здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Заставу нардеп заплатив, а от здавати паспорт і носити браслет відмовився. На початку вересня суд спрямував заставу народного депутата Максима Полякова у 304 тисячі гривень, яку він сплатив раніше, у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень. Лише 23 серпня він погодився одягнути браслет, з чого зробив ледь не шоу.

Крім того, Поляков присвячує вільний час візитам до психіатра. Аби зайвий раз потролити директора НАБУ Артема Ситника, він пройшов психіатричну експертизу та запропонував Ситнику зробити те саме.

У коментарі «Главкому» Поляков розказав, що за три місяці, що спливли після зняття з нього недоторканності, спілкувався зі слідчими лише двічі. «НАБУ викликало мене на допит лише двічі, і те - з моєї власної ініціативи. Кожен з допитів тривав рівно 10 хвилин. Справа фейкова, вона існує тільки в голові у Ситника», - сказав він.

На запитання щодо того, чи носить нардеп зараз браслет, Поляков відмовився відповідати і лише зазначив: «Є рішення суду, в якому написано, що я нічого не порушував. Там зазначено, що всі порушення відбувалися лише з боку працівників НАБУ».

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