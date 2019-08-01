Нацбанк створив новий сайт



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Тепер на сайті більше уваги приділено візуалізації, зокрема є інтерактивні графіки з показниками та їхньою динамікою

Національний банк України запустив новий сайт замість старого, який був створений ще на початку сторіччя.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

«Національний банк запустив новий сайт замість старого, який був створений ще на початку 2000», - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що більше уваги на сайті приділено візуалізації, зокрема є інтерактивні графіки з показниками та їхньою динамікою. На сайті працює наскрізний пошук.

Усі цифри за усіма темами консолідовані у єдиному розділі «Статистики».

«Декілька ключових фактів про новий сайт: ключові показники — інфляція, курс, облікова ставка, міжнародні резерви – доступні відразу на головній сторінці. На сайті використані нові тренди у дизайні, а сам дизайн є адаптивним. Сайт відображається на усіх пристроях», - підкреслили у НБУ.

Також нагадаємо, що Нацбанк готується до запуску грошових переказів за допомогою QR-коду. Зазначається, що нові правила будуть діяти після запровадження в Україні міжнародного стандарту номеру банківського рахунку (IBAN). Набуття чинності цих правил дозволить переказувати кошти з рахунку на рахунок використовуючи QR-код.