Суд Києва слухає справу vip-терориста «ДНР» у закритому режимі, засекречуючи ухвали (документ)

Роман Лягін обвинувачується у державній зраді, участі в терористичній організації і порушенні законів та звичаїв війни

Дніпровський районний суд Києва у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням колишнього керівника «Центральної виборчої комісії «ДНР» і «ексміністра соціальної політики» «ДНР» Романа Лягіна. Про це «Главкому» у відповіді на запит повідомила голова суду Оксана Бірса.

За її інформацією, у підготовчому засіданні адвокат заявив клопотання про застосування заходів безпеки щодо свого клієнта Лягіна у вигляді закритого судового розгляду. Позицію захисника повністю підтримав прокурор.

«Ухвалою Дніпровського районного суду Києва від 11 травня 2021 року вирішено судовий розгляд, відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 27 КПК України з урахуванням забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, слід здійснювати у закритому судовому засіданні», – сказано у відповіді на запит.

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Як з’ясував «Главком», справу бойовика Лягіна з 22 квітня слухає суддя Людмила Мельниченко. Наразі ухвали судді Мельниченко засекречені у судовому реєстрі з посиланням на норми закону про доступ до судових рішень.

Додамо, що справу Лягіна першим почав розглядати Шевченківський районний суд Києва у листопаді 2018 року за двома епізодами: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і участь у терористичній організації (ч.2 ст.110 КК України) і (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Через рік до суду надійшов ще один обвинувальний акт за ч.1 ст.111 КК України (державна зрада). На початку 2021 року до справи Лягіна долучили інше обвинувачення – порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

14 квітня Київський апеляційний суд задовольнив подання голови Шевченківського районного суду Києва і направив справу до Дніпровського районного суду Києва. Річ утім, що служителька Феміда Тетяна Левицька, яка входила до колегії суддів, перебуває у відпустці у зв`язку з вагітністю та пологами. Через брак суддів Шевченківському райсуду не вдалося провести заміну складу колегії.

Нагадаємо, що влітку 2019 року співробітники СБУ затримали Романа Лягіна на адмінкордоні із Кримом.



