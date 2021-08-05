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    Суд Києва слухає справу vip-терориста «ДНР» у закритому режимі, засекречуючи ухвали (документ)

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    Справа Лягіна&nbsp;&laquo;гуляє&raquo; українськими судами з осені 2018 року - Суд Києва слухає справу vip-терориста «ДНР» у закритому режимі, засекречуючи ухвали (документ)
    Справа Лягіна «гуляє» українськими судами з осені 2018 року
    Фото з відкритих джерел

    Роман Лягін обвинувачується у державній зраді, участі в терористичній організації і порушенні законів та звичаїв війни

    Дніпровський районний суд Києва у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням колишнього керівника «Центральної виборчої комісії «ДНР» і «ексміністра соціальної політики» «ДНР» Романа Лягіна. Про це «Главкому» у відповіді на запит повідомила голова суду Оксана Бірса.

    За її інформацією, у підготовчому засіданні адвокат заявив клопотання про застосування заходів безпеки щодо свого клієнта Лягіна у вигляді закритого судового розгляду. Позицію захисника повністю підтримав прокурор.

    «Ухвалою Дніпровського районного суду Києва від 11 травня 2021 року вирішено судовий розгляд, відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 27 КПК України з урахуванням забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, слід здійснювати у закритому судовому засіданні», – сказано у відповіді на запит.

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    Як зясував «Главком», справу бойовика Лягіна з 22 квітня слухає суддя Людмила Мельниченко. Наразі ухвали судді Мельниченко засекречені у судовому реєстрі з посиланням на норми закону про доступ до судових рішень.

    Додамо, що справу Лягіна першим почав розглядати Шевченківський районний суд Києва у листопаді 2018 року за двома епізодами: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і участь у терористичній організації (ч.2 ст.110 КК України) і (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Через рік до суду надійшов ще один обвинувальний акт за ч.1 ст.111 КК України (державна зрада). На початку 2021 року до справи Лягіна долучили інше обвинувачення порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

    14 квітня Київський апеляційний суд задовольнив подання голови Шевченківського районного суду Києва і направив справу до Дніпровського районного суду Києва. Річ утім, що служителька Феміда Тетяна Левицька, яка входила до колегії суддів, перебуває у відпустці у зв`язку з вагітністю та пологами. Через брак суддів Шевченківському райсуду не вдалося провести заміну складу колегії.

    Нагадаємо, що влітку 2019 року співробітники СБУ затримали Романа Лягіна на адмінкордоні із Кримом.

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    Теги: бойовики на Донбасі ДНР
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    Суд Києва слухає справу vip-терориста «ДНР» у закритому режимі, засекречуючи ухвали (документ)