Що буде, якщо чиновник не здасть іспит з української

Українські чиновники, які з першого разу не складуть іспит на знання державної мови, отримають можливість для перездачі.

Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов на каналі Україна.

«Закон один для всіх – чи працює людина або претендує на посаду в секретаріаті Кабміну, або це місцева адміністрація. Є можливість протягом 4 місяців перездати це тестування», – сказав Немчінов.

Міністр запевняє, що подібна норма вже існувала, але володіння державною мовою не вимагало документального підтвердження.

За його словами, корупційна складова при проходженні тестів виключена. «У даному випадку не передбачається контакт претендента на знання мови з людиною, яка визначає цей рівень», – пояснив він.

Законодавча норма про іспити з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року. Перші іспити чиновники почали складати 19 липня.

Іспити організували, зокрема, в Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов'язків, складається з чотирьох частин: Культура мовлення (24 тестових завдання), Читання (20 тестових завдань), Письмо (1 завдання відкритого типу), Мовлення (2 завдання відкритого типу).

Нагадаємо, на першому в історії України мовному іспиті для чиновників стався технічний збій. Витрачений на його ліквідацію час додадуть учасникам.

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