Міністра освіти Шкарлета перевірили на рівень знання української мови: стали відомі результати

Очільник Міносвіти тестувався разом із підлеглими

Міністр освіти й науки Сергій Шкарлетуспішно склав іспит на рівень знання української мови. Про це повідомила пресслужба МОН.

Окрім голови міністерства, іспит успішно склали чотири його заступники, два генеральні директори директоратів МОН, головні фахівці структурних підрозділів, патронатна служба міністра та інші.

«Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» з 16 липня 2021 року Національною комісією зі стандартів державної мови проводять іспити для визначення рівня знання державної мови. За результатами іспиту учасники отримують державний сертифікат», – нагадали в МОН.

Нагадаємо, в Україні за перші два місяці проведення іспитів на на знання української мови серед претендентів на державні посади загальна частка провалів серед потенційних чиновників становила 15%.

В Україні ці іспити стартували з 16 липня 2021 року – коли набули чинності чергові норми закону. Після успішного складання іспиту чиновникам надають сертифікат, який підтверджує рівень володіння українською.

Також українські чиновники, які з першого разу не складуть іспит на знання державної мови, отримають можливість для перездачі.

Наприкінці липня мовна комісія почала видавати сертифікати про володіння українською. Відповідні сертифікати необхідні для претендентів на державні посади. Також іспит необхідно пройти іноземцям, які хочуть отримати громадянство України.

Крім того, Нацкомісія затвердила шість рівнів знання української мови.

Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.

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