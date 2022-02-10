У День закоханих студенти подарують Шкарлету гарбуз і вимагатимуть відставки

Протести за відставку Шкарлети розпочалися після того, як він відмовився визнавати вибори ректора Києво-Могилянської академії

До протестів приєдналися студенти вишів із усієї України

Студенти НаУКМА, КПІ, НАУ, КНУ та інших університетів і студентських організацій вимагають відправити у відставку чинного міністра освіти й науки Сергія Шкарлета та призначити замість нього компетентного фахівця. З цієї нагоди студенти 14 лютого збираються на акцію під Офіс президента, яка пройде під гаслом: Якщо любиш – піди!#ШкарлетГеть.

Студентське самоврядування вже щонайменше чотирьох університетів звернулося із такою вимогою до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Також студенти офіційно звернулися з цим питанням до комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

«Сергій Шкарлет неодноразово доводив свою невідповідність посаді, зокрема:

- у його наукових роботах було виявлено плагіат;

- у його підпорядкуванні знаходяться люди, які пов’язані з режимом Януковича та безпосередньо з Табачником;

- він перевищує свої повноваження та не визнавав результати виборів президента НаУКМА;

- він підписав контракт на посаду ректора НАУ із Максимом Луцьким, який підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича і не має права очолювати заклад вищої освіти», – йдеться у студентському зверненні.

Вранці у День святого Валентина студентство подарує міністру замість справжньої валентинки – гарбуз, адже, а думку студенства, Сергій Шкарлет та українська освіта несумісні.

Протести за відставку Сергія Шкарлети розпочалися після того, як він відмовився визнавати вибори президента (ректора) Києво-Могилянської академії. Згодом після тиску спільноти наказ про нові вибори скасували. Утім через неодноразові скандали з міністром та його заплямовану репутацію, до протестів приєдналися студенти вишів із усієї України. Зокрема крім Києва, акції за відставку Сергія Шкарлета відбулися також в Одесі, Львові та Чернівцях.

Нагадаємо, 4 лютого дві фракції у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії. У той же день студенти Могилянки мітингували під Кабміном: вимагали звільнення Шкарлета (фото).

Також 3 лютого, органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили безстроковий страйк. Студенти протестують проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу.

Згодом Міносвіти відкликав наказ щодо проведення нових виборів президента в Києво-Могилянській Академії. Про це повідомив голова комітету ВР із питань освіти та науки Сергій Бабак. Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що почесному Президенту Могилянки В'ячеславу Брюховецькому доручили залагодити усі внутрішні конфлікти.

2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.



