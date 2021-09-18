Іспит на знання української провалило 15% чиновників

Якщо чиновник не склав іспит – не отримає посади

В Україні минули перші два місяці проведення іспитів на на знання української мови серед претендентів на державні посади. Загальна частка провалів серед потенційних чиновників становила 15%. Про це інформує Нацкомісія зі стандартів державної мови .

Про перші підсумки проведення іспиту розповіла голова Нацкомісія Орися Демська. Вона, зокрема, похвалилася «пропускною спроможністю».

Перші результати іспиту

Орися Демська звернула увагу, що іспит на володіння українською мовою зазнав трансформації, внаслідок чого його тривалість скоротилася з двох годин до 30 хвилин.

Це й вплинуло на пропускну здатність – тепер щомісяця Нацкомісія може проводити іспит для близько 16 тисяч чиновників.

Станом на 16 вересня Нацкомісія зі стандартів державної мови видала 22 265 сертифікатів. Частка тих, хто провалив іспит, становила 15%.

Що буде з тими, хто не склав іспит

Орися Демська вважає такий результат цілком нормальним для держави, яка саме переходить від однієї мовної моделі до іншої. Про це вона розповіла в ефірі одного з телеканалів.

Показник у 15% провалених іспитів вона вважає ознакою того, що українські чиновники добре впоралися. Хоча якоїсь норми щодо частки складання іспиту ніхто не встановлював.

«Якщо людина не склала іспит, вона просто не призначається на посаду, і все. І таким чином іспит стає тим механізмом, який встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції державної служби»,– пояснила Орися Демська.

Іспит з української для чиновників предбачений новим законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Він покликаний визначити, чи знають чиновники державну мову, а відтак – чи відповідають займаній посаді.

В Україні ці іспити стартували з 16 липня 2021 року – коли набули чинності чергові норми закону. Після успішного складання іспиту чиновникам надають сертифікат, який підтверджує рівень володіння українською.

Також українські чиновники, які з першого разу не складуть іспит на знання державної мови, отримають можливість для перездачі.

Наприкінці липня мовна комісія почала видавати сертифікати про володіння українською. Відповідні сертифікати необхідні для претендентів на державні посади. Також іспит необхідно пройти іноземцям, які хочуть отримати громадянство України.

Крім того, Нацкомісія затвердила шість рівнів знання української мови.

Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.





