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    Нацрада про скандал з NewsOne: не дамо порушувати законодавство

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    Український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал &laquo;Россия1&raquo; раніше&nbsp;анонсували проведення телемосту &laquo;Надо поговорить!&raquo; - Нацрада про скандал з NewsOne: не дамо порушувати законодавство
    Український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» раніше анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!»

    «Ми стоїмо на сторожі і не дамо ліцензіатам порушувати чинне законодавство», -заявили у Нацраді

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня проведе позачергове засідання, попри те, що телеканал NewsOne скасував запланований телеміст із забороненим російським телеканалом.

    Як заявила в ефірі «Радіо Свобода» заступниця голови Нацради Уляна Фещук, конролюючий орган має намір застерегти ліцензіатів і провайдерів від порушення чинного законодавства.

    «Це (ситуація з планованим телемостом – ред) – таке своєрідне промацування ситуації: пройде чи не пройде. Ми на завтра скликали позачергове засідання, на якому говоритимемо про цю ситуацію і застерігатимемо ліцензіатів і провайдерів від порушення чинного законодавства. Ми пам’ятаємо, що є рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року, і російські телеканали внесені до санкційних списків. Крім того, Нацрада обмежила показ приблизно 80 телеканалів. Ми стоїмо на сторожі і не дамо ліцензіатам порушувати чинне законодавство», – сказала Фещук.

    За її словами, ситуація з NewsOne – це «перша ластівка», і Нацрада хоче застерегти від подібних ситуацій у майбутньому.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

    За даними СБУ та ГПУ, компаніями-власниками NewsOne і банку-партнера Міноборони РФ керує одна людина.

    У понеділок ввечері активісти запалили фаєри під офісом телеканалу та вимагали покарати телеканал, який відкрито висловлює підтримку РФ.

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