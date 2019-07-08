Нацрада про скандал з NewsOne: не дамо порушувати законодавство



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Український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» раніше анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!»

«Ми стоїмо на сторожі і не дамо ліцензіатам порушувати чинне законодавство», -заявили у Нацраді

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня проведе позачергове засідання, попри те, що телеканал NewsOne скасував запланований телеміст із забороненим російським телеканалом.

Як заявила в ефірі «Радіо Свобода» заступниця голови Нацради Уляна Фещук, конролюючий орган має намір застерегти ліцензіатів і провайдерів від порушення чинного законодавства.

«Це (ситуація з планованим телемостом – ред) – таке своєрідне промацування ситуації: пройде чи не пройде. Ми на завтра скликали позачергове засідання, на якому говоритимемо про цю ситуацію і застерігатимемо ліцензіатів і провайдерів від порушення чинного законодавства. Ми пам’ятаємо, що є рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року, і російські телеканали внесені до санкційних списків. Крім того, Нацрада обмежила показ приблизно 80 телеканалів. Ми стоїмо на сторожі і не дамо ліцензіатам порушувати чинне законодавство», – сказала Фещук.

За її словами, ситуація з NewsOne – це «перша ластівка», і Нацрада хоче застерегти від подібних ситуацій у майбутньому.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

За даними СБУ та ГПУ, компаніями-власниками NewsOne і банку-партнера Міноборони РФ керує одна людина.

У понеділок ввечері активісти запалили фаєри під офісом телеканалу та вимагали покарати телеканал, який відкрито висловлює підтримку РФ.